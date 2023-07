जल्द ही इरफान, नमन व राजेश को निलंबन मुक्त करेगी कांग्रेस, चुनाव सामने आता देख पार्टी का रूख हुआ नरम

तीनों विधायक डा. इरफान अंसारी नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को जल्‍द ही निलंबन मुक्‍त किया जा सकता है। एक तो तीनों बार-बार खुद को बेगुनाह कहते रहे हैं और दूसरी तरफ अब चुनाव नजदीक आता देख पार्टी का रुख भी नरम हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पार्टी जल्‍द ही फैसला सुना सकती है।

राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और नमन विक्सल कोंगाड़ी की फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, रांची। सरकार गिराने की साजिश में निलंबित किए गए कांग्रेस के तीनों विधायकों को जल्द ही निलंबन मुक्त किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय से इसके लिए हरी झंडी मिल गई है। अब विधिवत निर्देश मिलते ही प्रदेश नेतृत्व तेजी से इस दिशा में काम करेगा। पैसा लेकर सरकार गिराने के आरोप में इन विधायकों को केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ही निलंबित किया गया था। तीनों निलंबित विधायक डा. इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप अपनी ओर से पार्टी मुख्यालय जाकर वरीय नेताओं को स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। 48 लाख रुपये से अधिक नकद के साथ हुई थी गिरफ्तारी बताते चलें कि तीनों विधायक 48 लाख रुपये से अधिक नकद के साथ कोलकाता में गिरफ्तार किए गए थे। उस वक्त तीनों ने दावा किया था कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में साड़ी वितरण समारोह के आयोजन को लेकर सामग्री की खरीदारी करने पहुंचे थे। इस मामले में कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह ने तीनों के खिलाफ थाने में शिकायत की थी। बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में इन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसी आधार पर तीनों आलाकमान के पास बेगुनाही का दावा कर रहे हैं। अब चुनाव नजदीक आता देख आलाकमान का रुख भी नरम हुआ है। जल्‍द ही पार्टी सुनाएगी अपना फैसला प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने भी नरमी के संकेत दिए थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने भी दावा किया था कि शीघ्र इस मामले में पार्टी का निर्णय सबके सामने होगा। माना जा रहा है कि इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है। दावा तो एक सप्ताह में निलंबन मुक्त किए जाने का आदेश प्राप्त होने का किया जा रहा था, लेकिन पार्टी में केंद्रीय स्तर पर दायित्वों का बंटवारा और राज्यों में परिवर्तन के निर्णय को देखते हुए कुछ देरी होने की संभावना है। ऐसे में विधानसभा के मानसून सत्र के बाद ही परिवर्तन देखने को मिलेगा।

Edited By: Arijita Sen