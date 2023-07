Ranchi से हैदराबाद के लिए दूसरी विमान सेवा भी शुरू, सप्ताह में तीन दिन रहेगी सेवा, ये है शेड्यूल

राजधानी रांची से हैदराबाद के बीच अब दूसरा विमान भी उड़ान भरने को तैयार है। इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा रांची-हैदराबाद और हैदराबाद-रांची की सेवा शुरू की गई है। हालांकि इंडिगो की हैदराबाद-रांची-दिल्ली की सेवा पहले से ही जारी है। नई सेवा सप्ताह में तीन दिन यानी सोमवार बुधवार व शुक्रवार को यात्रियों को उपलब्ध होगी। नई सेवा सप्ताह में तीन दिन चलाई जाएगी।

Ranchi से हैदराबाद के लिए दूसरी विमान सेवा भी शुरू

जागरण संवाददाता, रांची: झारखंड में राजधानी रांची से हैदराबाद के बीच अब दूसरा विमान भी उड़ान भरने को तैयार है। इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा रांची-हैदराबाद और हैदराबाद-रांची की सेवा शुरू की गई है। हालांकि, इंडिगो की हैदराबाद-रांची-दिल्ली की सेवा पहले से ही जारी है। नई सेवा सप्ताह में तीन दिन यानी सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को यात्रियों को उपलब्ध होगी। नया विमान रात 8.30 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा। पूर्व से जारी रांची हैदाराबाद विमान प्रतिदिन सुबह 11.30 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा है। यात्रियों को मिली बड़ी राहत इस सेवा के शुरू होने से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। लगातार हैदराबाद के लिए रांची से अन्य विमान की मांग के बाद यह सेवा शुरू की गई है। मालूम हो कि अभी रांची एयरपोर्ट से 33 फ्लाइट उड़ान भरती हैं, इस नए विमान के बाद यह 34वां विमान होगा जो रांची से उड़ान भरेगा। अभी हाल में ही देवघर के लिए रांची को मिला है विमान अभी हाल में ही देवघर के लिए रांची से यात्रियों को विमान की सेवा मिली है। साथ ही रांची से दिल्ली के लिए अतिरिक्त विमान दिया गया है। साथ ही चैन्नई, कोलकाता, पटना, मुंबई, पुणे, बेंगलुरू, लखनऊ, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गोआ आदि जगहों के लिए विमान पहले से चल रहा है। इसमें कुछ एयरलांइस कंपनियों ने एक से अधिक विमान दिए हैं, जिसकी सेवा रांची से मिल रही है।

