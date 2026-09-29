झारखंड-बिहार में बंद हो चुके पांच निगमों के कर्मचारियों को मिलेगा एक-एक लाख रुपये, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

राज्य ब्यूरो, रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड और बिहार के बंद हो चुके पांच निगमों के कर्मचारियों को एक-एक लाख रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही ईपीएफ के बकाया राशि पर 12 प्रतिशत और अन्य बकाए पर छह प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप नाथ की पीठ ने बिहार राज्य अर्ध सरकारी अराजपत्रित कर्मचारी संघ बनाम बिहार व अन्य के मामले में सुनवाई के बाद 28 सितंबर को यह आदेश दिया है। इससे हाईटेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, टाटीसिल्वे स्थित इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों सहित अन्य निगमों के को एक-एक लाख रुपये मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच बंद हो चुके निगमों के कर्मचारियों को यह राशि देने का आदेश दिया है, उसमें बिहार राज्य निर्माण निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बिहार राज्य वन विकास निगम और बिहार राज्य पंचायती राज वित्तीय विकास निगम का नाम शामिल है। इन निगमों के 2274 कर्मचारियों के बकाए का भुगतान हो सकेगा।