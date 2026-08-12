रांची में हुई थी स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर की हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने छह आरोपितों की जमानत की रद

राज्य ब्यूरो, रांची। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड में छह आरोपितों की जमानत को चुनौती देने वाली सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की अदालत ने सभी छह आरोपितों को 20 अगस्त तक संबंधित ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आरोपितों की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया है। जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला होने तक आरोपितों को जेल में रहना होगा। सभी की जमानत को चुनौती देते हुए राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित होने वाले आरोपितों में मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह शामिल हैं। राज्य सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत इन सभी आरोपितों को जमानत दी गई थी।

25-25 हजार के निजी मुचलके पर मिली थी बेल झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष सभी आरोपितों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। जमानत देते समय कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई थीं। आरोपितों को आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव नहीं करने और ट्रायल के दौरान मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इसी जमानत आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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