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संताल परगना में पेयजल योजनाओं में आएगी तेजी, जल जीवन मिशन में लापरवाही पर संवेदकों पर होगी कार्रवाई

By Dibyanshu Kumar Edited By: Nishant Bharti
Published: Fri, 25 Sep 2026 08:25 AM (IST)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबु इमरान ने देवघर में संताल परगना प्रमंडल के छह जिलों में जल जीवन ...और पढ़ें

संताल परगना में पेयजल योजनाओं में आएगी तेजी (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

संताल परगना में पेयजल योजनाओं में आएगी तेजी (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. पेयजल योजनाओं में लापरवाही पर संवेदकों पर होगी कार्रवाई।

  2. जल स्रोतों के पास खनन और बालू उठाव पर पूर्ण रोक।

  3. 2 अक्टूबर को 'जल अर्पण दिवस' मनाने का निर्देश दिया गया।

राज्य ब्यूरो, रांची। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबु इमरान ने गुरुवार को देवघर में संताल परगना प्रमंडल के छह जिलों, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। 

पेयजल योजनाओं तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए सचिव ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को टोल फ्री नंबर हमेशा एक्टिव रखने का निर्देश दिया। 

खनन और बालू उठाव पर पूर्ण रूप से रोक 

सचिव ने कहा कि पेयजल योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर कार्रवाई होगी। विभागीय सचिव अबू इमरान ने जल जीवन मिशन के तहत दो अक्टूबर को जल अर्पण दिवस के रूप में मनाने और सभी पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लिए हर घर जल सर्टिफिकेशन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। 

जल स्रोतों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने इंटेकवेल के आसपास किसी भी प्रकार के खनन और बालू उठाव पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। 

समीक्षा बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई। सचिव ने शौचालय निर्माण एवं उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश भी दिया।

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