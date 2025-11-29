जागो सनातनी...दिल्ली में होगा ‘सनातन राष्ट्र’ का शंखनाद, 17वीं सदी के दिखेंगे हथियार

जागरण संवाददाता, रांची। होटल ग्रीन होराइजन, स्टेशन रोड में रक्षा राज्य मंत्री ने दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव की जानकारी दी। 13 और 14 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा और तीन दिवसीय अस्त्र-शस्त्र की प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसमें 17वीं सदी के हथियारों को प्रदर्शित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत मंडपम के प्रदर्शनी हाल संख्या 12 में 13 से 15 दिसंबर तक ऐतिहासिक तथा शिवकालीन शस्त्रों का अनूठा प्रदर्शन, साथ ही सनातन संस्कृति, राष्ट्र, कला और अध्यात्म से संबंधित भव्य प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। इस प्रदर्शनी में पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज की ‘भवानी तलवार’ प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उपलब्ध होगी।

पारंपरिक युद्धकलाओं के शौर्य बढानेवाले प्रदर्शन भी इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण रहेगा। शिवाजी महाराज के वंशज भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। रक्षाराज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि आज देश वंदे मातरम, पटेल और धरती आबा बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती मना रहा है। ऐसे ऐतिहासिक मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

मतांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जानें महापुरुषों की गाथा आज देश में कहीं मतांतरण हो रहा है तो कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। हमारा देश सनातन है और इस देश के लिए अनेक वीर सपूतों ने बलिदान दिया। शिवाजी महाराज हों, धरती आबा हों, भगत हों या सुभाष। इन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है और हमें अपने महापुरुषों की गाथा को जानना चाहिए।

इसका आयोजन इसलिए भी हो रहा है कि हम जाग सकें। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव स्वागत समिति के चंद्रकांत रायपत ने बताया कि सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डा. जयंत बालाजी आठवले के जन्मोत्सव पर गोवा में हुए प्रथम ‘शंखनाद महोत्सव’ में 23 देशों के 30,000 से भी अधिक भक्तों ने सहभागिता की थी।

अनेक साधु-संतों, गोवा के मुख्यमंत्री तथा केंद्र व राज्य मंत्रियों की उपस्थिति से वह महोत्सव अत्यंत सफल रहा। अब दिल्ली का यह महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक होने जा रहा है। शंभू गवारे ने बताया कि दो दिवसीय इस महोत्सव में सनातन संस्कृति संवाद, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-नक्सलवाद की पृष्ठभूमि, रक्षा नीति और राष्ट्रबल दृढ़ करने के उपाय जैसे विषयों पर विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। दूसरे दिन ‘विश्वकल्याणकारी सनातन राष्ट्र’ विषय पर विशेष सत्र रखा गया है। प्रेसवार्ता को प्रभु लालपटेल, डा रेणुका तिवारी एवं प्रेम वर्मा ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे संस्कृति मंत्री कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय शेठ, दिल्ली के सं स्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज सांसद छत्रपति उदयनराजे भोसले, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश उदय लळित, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, रक्षा मंत्रालय के पूर्व प्रधान सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के