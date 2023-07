साहिबगंज के पत्रकार पर लगा ED के अधिकारी को मैनेज करने का आरोप, एजेंसी ने थमाया नोटिस; 10 जुलाई को होगी पूछताछ

1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने अब साहिबगंज के एक पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह को समन किया है। ईडी ने मिथिलेश सिंह को आगामी दस जुलाई को पूछताछ के लिए ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल कार्यालय में बुलाया है। मिथिलेश सिंह पर ईडी के अधिकारी को मैनेज करने के लिए पैसे मांगने का आरोप है।

ईडी ने साहिबगंज के पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह को किया समन। जागरण

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, रांची: 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने अब साहिबगंज के एक पत्रकार मिथिलेश कुमार सिंह को समन किया है। ईडी ने मिथिलेश सिंह को आगामी दस जुलाई को पूछताछ के लिए ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल कार्यालय में बुलाया है। ED अधिकारी को मैनेज करने के लिए पैसे मांगने का आरोप मिथिलेश सिंह पर आरोप है कि उसने ईडी के अधिकारी को मैनेज करने के नाम पर एक आरोपित कृष्णा कुमार साहा से रुपयों की मांग की थी। कृष्णा साहा को ईडी को गत पांच जुलाई को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया था। वर्तमान में कृष्णा साहा ईडी की रिमांड पर है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पकंज मिश्रा का सहयोगी है कृष्णा साह कृष्णा साहा साहिबगंज के बड़हरवा का रहने वाला है और पंकज मिश्रा का खास सहयोगी है। उसपर खनन लीज से दोगुना खनन करने और ईडी की कार्रवाई के बावजूद अवैध खनन में लिप्त रहने का आरोप है। उसे इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। पत्रकार पर क्या है आरोप ईडी के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मिथिलेश कुमार सिंह ने कृष्णा साहा को ईडी से बचाने और केस मैनेज करने के एवज में रुपये मांगे थे। ईडी को इसकी जानकारी गिरफ्तार कृष्णा कुमार साहा के मोबाइल के डेटा विश्लेषण मिली। वह कृष्णा कुमार साहा से एक सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी को मैनेज करने के नाम पर रुपयों की मांग कर रहा था। अनियमितता के आरोप में संस्थान से निकाला जा चुका है पत्रकार गौरतलब है कि मिथिलेश कुमार सिंह करीब छह साल पहले एक राष्ट्रीय अखबार का साहिबगंज प्रभारी था। उसे अनियमितता के आरोप में ही निष्कासित किया गया था। इसके बाद उसके किसी क्षेत्रीय चैनल से भी जुड़े होने की जानकारी मिली थी। हालांकि, वर्तमान में मिथिलेश कुमार सिंह के बारे में सूचना है कि वह वर्तमान में किसी भी मीडिया संस्थान से नहीं जुड़ा है।

Edited By: Mohit Tripathi