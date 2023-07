Sahebganj Crime: पश्चिम बंगाल से हेरोइन की तस्करी करने वाला युवक गिरफ्तार, हजारों में है जब्त माल की कीमत

झारखंड के साहिबगंज जिले में राधानगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की देर शाम आठ ग्राम हेरोइन के साथ एक युवको को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान उत्तर पलाशगाछी पंचायत के लोकमान टोला निवासी हुसैन शेख के पुत्र 33 वर्षीय आलम शेख के रूप में हुई है। बरामद हेरोइन का बाजार मूल्य 80 हजार रुपया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।

पश्चिम बंगाल से हेरोइन की तस्करी करने वाला युवक गिरफ्तार, हजारों में है जब्त माल की कीमत

संवाद सहयोगी, उधवा (साहिबगंज): झारखंड के साहिबगंज जिले में राधानगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की देर शाम प्लस टू हाई स्कूल राधानगर चौक के पास से आठ ग्राम हेरोइन के साथ उत्तर पलाशगाछी पंचायत के लोकमान टोला निवासी हुसैन शेख के पुत्र 33 वर्षीय आलम शेख को गिरफ्तार किया है।बरामद हेरोइन का बाजार मूल्य 80 हजार रुपया है। प्रभारी एसडीपीओ राजमहल प्रदीप उरांव ने मंगलवार को राधानगर थाने में पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राधानगर पुलिस को सूचना मिली थी कि सोमवार को पलाशगाछी का एक युवक पश्चिम बंगाल के मालदा से अवैध रूप से हेरोइन खरीद कर यहां लाने वाला है। पुलिस देख भागने लगा युवक इसके बाद टीम बनाकर राधानगर हाई स्कूल चौक पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान वह भी वहां मौजूद थे। जांच अभियान के दौरान टोटो पर सवार एक युवक पुलिस को देखकर उतर कर भागने लगा। वहां तैनात पुलिस दल के सदस्यों ने उसका पीछा करते हुए पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास सफेद प्लास्टिक में लगभग आठ ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन बरामद की गयी। कोर्ट में पेश कर भेजा जेल इस संबंध में राधानगर थाना प्रभारी राकेश कुमार के बयान पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। आरोपित को साहिबगंज कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। इस मौके पर थाना प्रभारी राकेश कुमार भी मौजूद थे।

