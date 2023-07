Sahebganj: बड़े पत्थर कारोबारी कृष्णा साह को ED ने भेजा समन, 5 जुलाई को हाजिर होने के निर्देश

संताल के क्षेत्र में एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने अब वहां के एक बड़े पत्थर कारोबारी कृष्णा साह को समन किया है। ईडी ने कृष्णा को पांच जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के बावजूद कृष्णा साह के खान में अवैध खनन जारी था।

बड़े पत्थर कारोबारी कृष्णा साह को ED ने भेजा समन 5 जुलाई को हाजिर होने के निर्देश

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड में संताल के क्षेत्र में एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने अब वहां के एक बड़े पत्थर कारोबारी कृष्णा साह को समन किया है। ईडी ने कृष्णा को पांच जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। विधायक का है खास सहयोगी वह साहिबगंज के बड़हरवा का रहने वाला है, उसे मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी बताया जा रहा है। यह भी आरोप है कि उसे पंकज मिश्रा के सहयोग से इस धंधे में काफी मदद मिली है, जिससे उसने काली कमाई की है। इसी बीच ईडी को जानकारी मिली है कि उसके पत्थर खदान में शनिवार को दो मजदूरों की दुर्घटना में मौत हो गई है। अवैध पत्थर खनन मामले में पूर्व में ईडी ने कृष्णा साह के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी, जिसमें ईडी को बहुत सी जानकारियां हाथ लगी थी। लीज से अधिक खनन की हो चुकी है पुष्टि अवैध खनन मामले में जांच के क्रम में ईडी ने पूर्व में कृष्णा साह के बड़हरवा के चंपांडे मौजा के पत्थर खदान की ड्रोन से मापी ली थी। वहां के कर्मियों के मोबाइल व कागजात भी जब्त किए गए थे। ईडी को तब छानबीन में यह पता चला कि वहां लीज एरिया से कई गुणा अधिक खनन किया गया है। बाद में ईडी ने मजदूरों का मोबाइल लौटा दिया था। छानबीन के बाद ईडी ने साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी को इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा था। ईडी की कार्रवाई के बावजूद कृष्णा साह के खान में अवैध खनन जारी था। इसकी जानकारी ईडी को मिली है, जिसके बाद ही ईडी ने उसे समन किया है। विस्फोट से दो मजदूरों की मौत की सूचना इधर, ईडी को प्रारंभिक जानकारी मिली है कि कृष्णा के खदान में ही छेद करने के दौरान दो मजदूरों की विस्फोट में मौत हो गई है। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के मिथून कुमार व बड़हरवा के गणेशपुर गांव के सपत मंडल के रूप में हुई है। यह दुर्घटना साहिबगंज के रंगा थाना क्षेत्र के पटना में हुई है। यहां चंपांडे पहाड़ी पर पत्थर खनन हो रहा था कि यह हादसा हुआ। साहिबगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

Edited By: Yashodhan Sharma