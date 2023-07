Jharkhand News: अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ काम करेगा रांची विश्वविद्यालय

Jharkhand News कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने अंग्रेजी भाषा पर दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं। जिसमें डॉ. आरके शर्मा और निधि सिंह द्वारा लिखित एसेंशियल इंग्लिश फॉर बेटर कम्यूनिकेशन और डॉ. आरके शर्मा द्वारा लिखित एक्सप्लोरिंग इंग्लिश सिंटेक्स पुस्तकें शामिल हैं। पुस्तकें आरयू पाठ्यक्रम के अनुसार है। कार्यशाला में विभिन्न यूनिवर्सिटी से लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. नरेश कुमार और डॉ. पंचानंद महतो ने प्रतिभागियों को पुस्तकों से परिचित कराया।

अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ काम करेगी आरयू।

जागरण संवाददाता, रांची: कैंब्रिज यूनिवर्सिटी (University of Cambridge) प्रेस द्वारा अंग्रेजी भाषा शिक्षण, एनईपी 2020 के अनुसार एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्धघाटन रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. अजीत कुमार सिन्हा ने किया। अंग्रेजी भाषा कौशल को बढ़ावा देने के लिए साथ काम करेंगे उन्होंने कहा कि, आरयू अपने छात्रों के बीच अंग्रेजी भाषा कौशल को बढ़ावा देने के लिए कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ काम करेगी। कैंब्रिज यूनिवर्सिटी ने अंग्रेजी भाषा पर दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं। जिसमें डॉ. आरके शर्मा और निधि सिंह द्वारा लिखित एसेंशियल इंग्लिश फॉर बेटर कम्यूनिकेशन और डॉ. आरके शर्मा द्वारा लिखित एक्सप्लोरिंग इंग्लिश सिंटेक्स पुस्तकें शामिल हैं। 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया ये पुस्तकें आरयू के पाठ्यक्रम के अनुसार है। कार्यशाला में विभिन्न यूनिवर्सिटी से लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. नरेश कुमार और डॉ. पंचानंद महतो ने प्रतिभागियों को पुस्तकों से परिचित कराया।

Edited By: Mohammad Sameer