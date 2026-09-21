संघ शताब्दी समारोह के तहत रांची में अभियान, 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक हर गांव और मुहल्ले में लगेगी RSS की शाखा

संजय कुमार, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड प्रांत के शारीरिक प्रमुख कुणाल कुमार ने कहा कि स्वयंसेवकों के लिए संघ की शाखा ही आधार है। उसके बिना कुछ नहीं है। इसलिए सभी स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखा जाएं। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर झारखंड सहित पूरे देश के सभी मुहल्लों और गांवों व खंडों में शाखा लगाने की तैयारी चल रही है।

पूरे देश में इसके लिए 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की तिथि तय की गई है। इस दौरान कभी भी एक सप्ताह तक नियमित शाखा लगानी है। झारखंड में 27 सितंबर से तीन अक्टूबर तक अधिक से अधिक स्थानों पर शाखा लगाई जाएगी। इस अभियान में सभी स्वयंसेवक अपनी भू्मिका निभाएं।

वे रविवार को आरएसएस के रांची विभाग की ओर से रांची जिले के मैक्लुस्कीगंज स्थित शंकर निकेतन परिसर में आयोजित अभ्यास वर्ग में उपस्थित स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष विजयादशमी के दिन से प्रारंभ संघ शताब्दी समारोह अब अपने अंतिम चरण में है।

इस समारोह के तहत अब तक वर्ष भर में सभी स्थानों पर पूर्ण गणवेश में विजयादशमी उत्सव, पथ संचलन, सामाजिक सदभाव सम्मेलन, प्रबुद्ध जन गोष्ठी, हिंदू सम्मेलन एवं युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब अंतिम चरण में पूरे झारखंड सहित पूरे देश में अधिक से अधिक स्थानों पर शाखा लगाना है। इसके लिए सभी स्थानों पर तैयारी पूरी हो गई है।

स्वयंसेवकों की सूची बन भी गई है। परंतु जिनको जिम्मेदारी नहीं मिली है, वे अपने से आगे बढ़कर जिम्मेदारी लें। इस अभियान के माध्यम से समाज के लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। जिन स्थानों पर शाखा लगाई जाएगी उसके आसपास के लोगों से संपर्क कर शाखा में आने का आग्रह करें। इस अवसर पर रांची विभाग प्रचारक मंटू कुमार ने कहा कि हम सभी के प्रयास से कोई भी मुहल्ला व गांव व खंड बचना नहीं चाहिए।