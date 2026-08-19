RSS की अखिल भारतीय बैठक शुरू, पहली बार शामिल हुए BJP अध्यक्ष नितिन नवीन; युवाओं के आंदोलन समेत इन मुद्दों पर मंथ

जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक विशाखापत्तनम के समीप विज्ञान विहार विद्यालय में बुधवार को प्रारंभ हो गई। वर्ष में एक बार होने वाली इस समन्वय बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।

बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी छह सह सरकार्यवाह सहित संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारी और संघ की प्रेरणा से कार्य करने वाले 32 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन मंत्री भाग ले रहे हैं। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित हैं।

संघ की किसी अखिल भारतीय बैठक में वे पहली बार भाग ले रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश की वर्तमान स्थिति, युवाओं का आंदोलन, नशे की गिरफ्त में बढ़ रहा युवा पीढ़ी, जनसंख्या असंतुलन, जनसांख्यिकी परिवर्तन आदि विषयों पर चर्चा होगी।

इसके साथ ही भारत के विकास माडल पर भी चर्चा होगी। संघ का मानना है कि विकास का मतलब केवल आर्थिक विकास ही नहीं है। सभी क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। इसके साथ ही विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखने की जरूरत है।