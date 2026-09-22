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मौर्य एक्सप्रेस में टरका रहे थे अवैध शराब, मुरी स्टेशन पर RPF के हत्थे चढ़ा तस्कर; 6 लीटर से ज्यादा विदेशी बोतलें जब्त

By Verendra Rawat Edited By: Chandan Sharma
Published: Tue, 22 Sep 2026 02:23 PM (IST)

आरपीएफ ने 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत मुरी रेलवे स्टेशन पर मौर्य एक्सप्रेस से एक शराब तस्कर को पकड़ा। तस्कर समीर ...और पढ़ें

तस्कर समीर कुमार झा से 10,000 रुपये मूल्य की अवैध विदेशी शराब जब्त कर उत्पाद विभाग को सौंपा गया।

तस्कर समीर कुमार झा से 10,000 रुपये मूल्य की अवैध विदेशी शराब जब्त कर उत्पाद विभाग को सौंपा गया।

HighLights

  1. आरपीएफ ने 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत कार्रवाई की।

  2. मौर्य एक्सप्रेस से अवैध शराब तस्कर समीर झा गिरफ्तार।

  3. लगभग 10,000 रुपये की विदेशी शराब जब्त हुई।

जागरण संवाददाता, रांची। त्योहारों और शादियों के सीजन से पहले अवैध शराब तस्करों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत मुरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौर्य एक्सप्रेस से एक शराब तस्कर को दबोचा है। उसके पास से करीब 10,000 रुपये मूल्य की अवैध शराब बरामद की गई है।

घटना 21 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे की है। मुरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15027) रुकी हुई थी। इसी दौरान आरपीएफ की टीम रूटीन चेकिंग कर रही थी। ट्रेन के बी-7 कोच में एक शख्स संदिग्ध हालत में ट्रॉली बैग लेकर घूम रहा था।

 

शक होने पर जब जवानों ने उसे रोककर पूछताछ की और उसके हरे रंग के ट्रॉली बैग की तलाशी ली, तो बैग के अंदर अलग-अलग ब्रांड की विदेशी शराब की बोतलें मिलीं।

पकड़े गए आरोपी की पहचान समीर कुमार झा (36 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। पूछताछ में वह शराब ले जाने से जुड़े वैध कागजात या संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बता दें कि 

आरपीएफ और उड़नदस्ता टीम की संयुक्त कार्रवाई

यह कार्रवाई आरपीएफ पोस्ट मुरी और रांची की विशेष उड़नदस्ता टीम ने संयुक्त रूप से की। पूरी कार्रवाई का नेतृत्व मुरी पोस्ट कमांडर संजीव कुमार ने किया। टीम में उपनिरीक्षक रवि शंकर, सहायक उपनिरीक्षक एमके जायसवाल, बीएन ठाकुर, रांची उड़नदस्ता टीम के उपनिरीक्षक रवि शेखर और आरक्षी प्रदीप कुमार की अहम भूमिका रही।

आरपीएफ ने आरोपी तस्कर और जब्त की गई शराब, कुल 6.840 लीटर और अनुमानित कीमत 9,960 रुपये, को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग, रांची को सौंप दिया है। विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां खपाया जाना था।

बिहार की शराब तस्कर नेहा झा प्रकरण के बाद झारखंड में भी सख्ती बरती गई है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार हो रही ऐसी सख्त और संयुक्त कार्रवाइयां यह साबित करती हैं कि सुरक्षा बल और उत्पाद विभाग त्योहारी सीजन से पहले अंतरराज्यीय सिंडिकेट्स की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं।