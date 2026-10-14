'रोज केरकेट्टा साहित्य सम्मान- 2026' के लिए देश भर की लेखिकाओं से आवेदन आमंत्रित, विजेता की घोषणा 27 नवंबर को

जागरण संवाददाता रांची। झारखंड की कला, संस्कृति और साहित्य जगत से जुड़ी दो अहम खबरें सामने आई हैं। एक ओर जहां सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और साहित्यकार रोज केरकेट्टा की स्मृति में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित 'रोज केरकेट्टा साहित्य सम्मान 2026' के लिए देशभर की महिला रचनाकारों से आवेदन मांगे गए हैं, वहीं दूसरी ओर रांची यूनिवर्सिटी में पंचपरगनिया के प्रख्यात साहित्यकार राजकिशोर सिंह ‘बुंड़ूआर’ की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई।

देशभर की महिला रचनाकारों के लिए खुला 'रोज केरकेट्टा साहित्य सम्मान 2026 प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस राष्ट्रीय सम्मान के नियमों में इस बार अहम बदलाव किया गया है। अब यह सम्मान बारी-बारी से एक वर्ष आदिवासी और अगले वर्ष किसी भी भारतीय समुदाय की स्त्री रचनाकार को दिया जाएगा। इसी क्रम में वर्ष 2026 का यह सम्मान सभी वर्गों की लेखिकाओं के लिए खुला रहेगा।