वर्षों से प्रभारी के भरोसे चल रहा रांची में रिनपास, अब स्थायी निदेशक की होगी नियुक्ति; सरकार ने निकाली वैकेंसी

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकियाट्री एंड एलाइड साइंसेज (रिनपास), कांके को जल्द नया निदेशक मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने निदेशक पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों से 8 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, रिनपास को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और शोध के क्षेत्र में और सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह नियुक्ति की जा रही है। निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और संस्थान के प्रशासन, विकास योजनाओं तथा संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। मालूम हो कि अभी काफी वर्षों से प्रभारी निदेशक के रूप में काम चल रहा है।



विज्ञापन के अनुसार, अभ्यर्थी के पास किसी मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग या मनोचिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

इसके अलावा विभागाध्यक्ष, डीन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या यूनिट प्रमुख के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी अनिवार्य है। कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष तथा सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए 70 वर्ष निर्धारित की गई है।