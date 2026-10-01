पेट की बीमारी ने कर रखा है परेशान? रांची के रिम्स में हर सोमवार लगेगी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी OPD

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए राहत की खबर है। रिम्स में अब हर सोमवार गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (पेट एवं पाचन रोग) ओपीडी का संचालन किया जाएगा।

इससे पेट संबंधी समस्याओं से परेशान मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और इलाज की सुविधा मिल सकेगी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी में मेडिसिन विभाग के डॉ. मनोहर लाल प्रसाद मरीजों की जांच और परामर्श करेंगे। ओपीडी में पेट और पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न बीमारियों की जांच की जाएगी। मरीजों की बीमारी और स्थिति के अनुसार आवश्यक जांच की सलाह दी जाएगी।