रिम्स में बढ़ेंगी MBBS और PG की सीटें, स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव ने की समीक्षा; ₹380 करोड़ से बदलेगा ढांचा

राज्य ब्यूरो, रांची। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बुधवार को रिम्स, रांची के विभिन्न कार्यों एवं विकास योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में रिम्स में मेडिकल शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर एवं व्यवस्थित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें रिम्स में एमबीबीएस एवं पीजी की सीटें बढ़ाने के लिए आवश्यक संरचनाओं को विकसित करने के लिए उसकी डीपीआर पर भी चर्चा हुई।

रिम्स में यूजी सीटों की वर्तमान संख्या 180 से बढ़ाकर 250 किए जाने पर नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की सैद्धांतिक रूप से शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। वहीं, पीजी सीटों को 176 से बढ़ाकर 275 तथा पोस्ट-पीजी सीटों को 11 से बढ़ाकर 100 करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई एवं डीपीआर तैयार करने पर चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सीटों में वृद्धि के अनुरूप रिम्स के पुराने आइपीडी, ओपीडी एवं एकेडमिक ब्लाक को विकसित करने और विस्तार कार्य को भी टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ाना आवश्यक है। इन अतिरिक्त विकास कार्यों का प्रस्ताव सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम के तहत भेजा जाएगा। प्रस्तावित कार्यों की अनुमानित लागत लगभग 380 करोड़ रुपये होगी। समीक्षा के दौरान रिम्स के नार्थ एवं साउथ कैंपस में स्थित सभी हॉस्टल एवं क्वार्टर के रेनोवेशन पर भी चर्चा हुई, जिसे उक्त राशि के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीजी एवं पोस्ट-पीजी हास्टल के साथ-साथ स्टेडियम कांप्लेक्स के विकास का कार्य पीपीपी मोड में कराने का प्रस्ताव है। इन कार्यों पर लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। बैठक में अपर सचिव शशि प्रकाश सिंह, रिम्स के कार्यकारी निदेशक डा. डीके. सिन्हा, सहायक निदेशक बाघमारे प्रसाद कृष्ण सहित रिम्स एवं स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। मरीजों के एडमिशन व डिस्चार्ज के लिए बनेगी एसओपी रिम्स में मरीजों के एडमिशन और डिस्चार्ज के लिए स्पष्ट एसओपी तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कई बार ऐसे मरीज लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं, जिन्हें लगातार इन-पेशेंट देखभाल की अधिक आवश्यकता नहीं होती।

इससे गंभीर एवं जरूरतमंद नए मरीजों के लिए बेड उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। उन्होंने निर्देश दिया कि डिस्चार्ज के लिए स्पष्ट चिकित्सकीय मानदंड निर्धारित किए जाएं, ताकि उपचार पूरा होने अथवा अस्पताल में भर्ती रखने की आवश्यकता समाप्त होने पर मरीजों को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार समय पर घर भेजा जा सके और गंभीर मरीजों के लिए बेड उपलब्ध हो।

उन्होंने यह भी कहा कि यथासंभव मरीजों को उचित रेफरल व्यवस्था के माध्यम से रिम्स भेजा जाए। बिना रेफरल के मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए तथा केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही ऐसे मरीजों को भर्ती किया जाए, ताकि रिम्स में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।

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