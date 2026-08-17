RIMS में नई नियुक्तियां: नर्सिंग कॉलेज को स्थायी प्राचार्य, मनोरोग विभाग को विशेषज्ञ चिकित्सक मिला

जागरण संवाददाता, रांची। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के नर्सिंग कालेज को लंबे इंतजार के बाद नई प्राचार्य मिल गई हैं। डा. शालिनी एस को नर्सिंग कालेज के प्राचार्य पद पर नियुक्त किया गया है। रिम्स प्रबंधन की ओर से उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है।

रिम्स निदेशक ने डीन, चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में डा. शालिनी एस को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। डा. शालिनी फिलहाल टाटा मेन अस्पताल (टीएमएच) कालेज आफ नर्सिंग जमशेदपुर में कार्यरत हैं। आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके जल्द ही रिम्स में योगदान देने की संभावना है।

अकादमिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती रिम्स प्रबंधन का मानना है कि स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति से नर्सिंग कालेज की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई, प्रशिक्षण, अनुशासन और अन्य अकादमिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

प्रबंधन ने उम्मीद जताई कि डा. शालिनी एस के नेतृत्व में नर्सिंग कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था और मजबूत होगी तथा संस्थान में नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा मिलेगी। रिम्स मनोरोग विभाग में डाॅ. विद्या केएल सहायक प्राध्यापक रिम्स के मनोरोग विभाग को विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में नई नियुक्ति मिली है। नव चयनित सहायक प्राध्यापक डा. विद्या केएल ने मंगलवार को विभाग में अपने पद पर योगदान दिया। उन्होंने वृद्धावस्था मनोरोग में डीएम की विशेषज्ञता हासिल की है।

मनोरोग विभागाध्यक्ष प्रो. डाॅ. अजय बाखला ने डा. विद्या के योगदान पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि उनकी विशेषज्ञता से विभाग में वृद्धजनों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि रिम्स में जल्द ही वृद्धावस्था मनोरोग के लिए विशेष ओपीडी शुरू करने की तैयारी है।