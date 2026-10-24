रांची में राजस्व कर्मचारी की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में फैली दहशत

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में जस्व कर्मचारी लक्ष्मी मुंडा पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या के पीछे की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अज्ञात अपराधियों ने राजस्व कर्मचारी लक्ष्मी मुंडा के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए।

घटना की सूचना नामकुम थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करने के साथ ही हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।