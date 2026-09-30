रवींद्र अग्रवाल बने केंद्रीय भंडारण निगम के चेयरमैन, अमरेंद्र कुमार झारखंड में मत्स्य निदेशक

स्टेट ब्यूरो, रांची। भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में एक केंद्रीय भंडारण निगम (सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन) के चेयरमैन रवींद्र अग्रवाल बनाए गए हैं। वे फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के सीएमडी भी हैं। अग्रवाल झारखंड के पूर्वी सिंहभूम एवं हजारीबाग के उपायुक्त रहे हैं। आयडा के प्रबंध निदेशक का भी दायित्व संभाल चुके हैं। वे चाईबासा के रहने वाले हैं। इस नाते पांच साल तक झारखंड में सेवा दिए हैं।

वह केरल कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन का पदभार संभालने के साथ-साथ वह भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले वह सहकारिता मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। खाद्य भंडारण, सार्वजनिक वितरण और लॉजिस्टिक्स श्रृंखला से जुड़े इन दो प्रमुख संस्थानों (FCI और CWC) में उनके नेतृत्व से दोनों के बीच समन्वय और बेहतर होने की उम्मीद की जाती है।

अमरेंद्र कुमार बने मत्स्य निदेशक झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) द्वारा जारी अधिसूचना कर अमरेंद्र कुमार को निदेशक, मत्स्य के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। उनकी प्रोन्नति पर मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।