रांची में दो दिवसीय राष्ट्र सेविका समिति की बैठक खत्म, झारखंड के हर जिले में शाखाएं लगाने पर जोर

जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका सुनीता हल्देकर ने कहा कि राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करने की जरूरत है। संगठनहित में कार्य करने के लिए नियमित बैठकें और सेविकाओं से लगातार संपर्क करना चाहिए। वे राष्ट्र सेविका समिति झारखंड प्रांत की दो दिवसीय बैठक के समापन सत्र को सोमवार को रांची में सेविकाओं को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने सकारात्मक चिंतन के साथ समाधान के मार्ग पर अग्रसर होने, आत्मीय संवाद को संगठन-सुदृढ़ीकरण का आधार बनाते हुए मातृशक्ति के त्याग, समर्पण एवं जीवंत आदर्शों से प्रेरणा लेने की बात कही। बैठक वनवासी कल्याण केंद्र कार्यालय ‘वनश्री’ में संपन्न उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति की गौरवमयी 90 वर्षीय यात्रा में सेवा, संगठन-विस्तार एवं समाज-जागरण के विविध आयामों को रेखांकित करते हुए कार्य की गति को और तीव्र करने का आह्वान किया। दो दिनों तक यह बैठक वनवासी कल्याण केंद्र कार्यालय ‘वनश्री’ में संपन्न हुआ।