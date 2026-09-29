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रांची में दो दिवसीय राष्ट्र सेविका समिति की बैठक खत्म, झारखंड के हर जिले में शाखाएं लगाने पर जोर

By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
Published: Tue, 29 Sep 2026 02:24 PM (IST)

रांची में राष्ट्र सेविका समिति की दो दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य ...और पढ़ें

राष्ट्र सेविका समिति की बैठक खत्म

राष्ट्र सेविका समिति की बैठक खत्म

HighLights

  1. राष्ट्रहित में व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करें।

  2. झारखंड के सभी जिलों में शाखाएं स्थापित करने पर जोर।

  3. संगठन को मजबूत करने हेतु नियमित बैठकें और संवाद।

जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका सुनीता हल्देकर ने कहा कि राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करने की जरूरत है। संगठनहित में कार्य करने के लिए नियमित बैठकें और सेविकाओं से लगातार संपर्क करना चाहिए। वे राष्ट्र सेविका समिति झारखंड प्रांत की दो दिवसीय बैठक के समापन सत्र को सोमवार को रांची में सेविकाओं को संबोधित कर रही थीं। 

उन्होंने सकारात्मक चिंतन के साथ समाधान के मार्ग पर अग्रसर होने, आत्मीय संवाद को संगठन-सुदृढ़ीकरण का आधार बनाते हुए मातृशक्ति के त्याग, समर्पण एवं जीवंत आदर्शों से प्रेरणा लेने की बात कही। 

बैठक वनवासी कल्याण केंद्र कार्यालय ‘वनश्री’ में संपन्न

उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति की गौरवमयी 90 वर्षीय यात्रा में सेवा, संगठन-विस्तार एवं समाज-जागरण के विविध आयामों को रेखांकित करते हुए कार्य की गति को और तीव्र करने का आह्वान किया। दो दिनों तक यह बैठक वनवासी कल्याण केंद्र कार्यालय ‘वनश्री’ में संपन्न हुआ। 

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बैठक में प्रांत संचालिका उषा सिंह एवं प्रांत कार्यवाहिका शारदा गुप्ता सहित सात विभाग से विभाग कार्यवाहिका, जिला कार्यवाहिका एवं महानगर की कार्यकर्ता बहनें उपस्थित रहीं। रांची विभाग की प्रचारिका अदिति राठौड़ का सभी से परिचय हुआ। 

प्रांत कार्यवाहिका शारदा गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में शाखा लगे इसकी चिंता सभी को करनी होगी। जहां लग रही है वहां संख्या बढ़नी चाहिए।

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