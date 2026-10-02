730 ग्राम के नवजात ने जीती जिंदगी की जंग, रांची में 126 दिन NICU में इलाज के बाद मिला नया जीवन

जागरण संवाददाता, रांची। रानी अस्पताल ने 730 ग्राम वजन वाले अत्यंत समयपूर्व जन्मे नवजात के जटिल उपचार में सफलता हासिल की है।

28 सप्ताह में जन्मे इस शिशु की जन्मजात बीमारी की सर्जरी के बाद 126 दिनों तक गहन एनआइसीयू देखभाल की गई। उपचार के बाद शिशु का वजन बढ़कर करीब 1,540 ग्राम हो गया और उसे आवश्यक सलाह व फालोअप के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसकी जानकारी रानी अस्पताल के डा. राजेश कुमार ने अस्पताल में आयोजित प्रेसवार्ता में दी।



शिशु जुड़वां बच्चों में से एक था और उसका जन्म रांची के लक्ष्मी नर्सिंग होम में हुआ था। जांच में भोजन नली का जन्मजात अवरोध होने के साथ श्वसन नली से असामान्य संपर्क होता है।