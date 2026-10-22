सीए रिजल्ट: रांची केंद्र से रूद्र राज 423 अंकों के साथ पहले स्थान पर, देश में राजेश शाह और साक्षी चांडक टॉपर

जागरण संवाददाता, रांची। द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा सितंबर 2026 में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया गया। रांची केंद्र से दोनों ग्रुप में शामिल कुल 122 परीक्षार्थियों में से 14 अभ्यर्थी दोनों ग्रुप में और प्रथम ग्रुप में 18 और द्वितीय ग्रुप में 3 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

इसके अलावा केवल प्रथम ग्रुप में सम्मिलित 320 परीक्षार्थियों में से 73 तथा केवल द्वितीय ग्रुप में सम्मिलित 133 परीक्षार्थियों में से 34 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। रांची परीक्षा केंद्र स्तर पर रूद्र राज डौन ने 600 अंको में से 423 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, तंजील कौसर ने 364 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

सिद्धार्थ जैन ने 352 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, दक्ष खोवाल ने 346 अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान और आर्यन कुमार मिश्रा ने 344 अंक प्राप्त कर पांचवा स्थान प्राप्त किया है। घोषित परिणाम के अनुसार, रांची परीक्षा केंद्र के विद्यार्थियों का प्रदर्शन शानदार रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई के नील राजेश व नासिक की साक्षी टाॅपर भारत एवं भारत से बाहर कुल 583 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में 160887 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम ग्रुप में 23.14 प्रतिशत, द्वितीय ग्रुप में 18.92 प्रतिशत तथा दोनों ग्रुप में सम्मिलित परीक्षार्थियों में से 13.21 प्रतिशत अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं।

अखिल भारतीय स्तर पर मुंबई के नील राजेश शाह और नासिक की साक्षी चांडक ने 600 अंकों में से 502 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं चेन्नई की श्रुति वी ने 492 अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा सूरत के प्रेम अग्रवाल ने 490 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया है।

आईसीएआई रांची शाखा ने सफल छात्रों को दी बधाई इस अवसर पर आईसीएआई रांची शाखा के अध्यक्ष सीए अनीश जैन उपाध्यक्ष सीए विवेक खोवाल, सचिव सीए दिलीप कुमार, कोषाध्यक्ष और स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए हरेंद्र भारती, कार्यकारिणी सदस्य सीए अभिषेक केडिया, सीए भुवनेश कुमार ठाकुर और सीए निशांत मोदी ने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी।