SIR Jharkhand: 22 और 23 अगस्त को लगेंगे विशेष शिविर, एक ही परिवार के नाम एक बूथ पर जोड़ने का मौका
रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को मतदाता सूची में नाम जोड़ने और स्थानांतरित करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। यह एसआइआर-2026 के तहत दूसरा और अंतिम शिविर है, जिसमें फॉर्म-6 और फॉर्म-8 ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं।
HighLights
रांची में 22-23 अगस्त को मतदाता सूची सुधार हेतु विशेष शिविर।
नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, परिवार हेतु फॉर्म-8 भरें।
ऑनलाइन आवेदन हेतु ईसीआईनेट ऐप और वेबसाइट का उपयोग करें।
जागरण संवाददाता, रांची। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और एक ही परिवार के सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को विशेष शिविर लगाया जाएगा। यह एसआईआर के तहत दूसरा और अंतिम विशेष शिविर होगा। शिविर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगा।
प्रभावित न हो एसआइआर, वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश
कर्मियों की नियुक्ति रद होने से राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रभावित न हो, इसे लेकर जिला के निर्वाचन पदाधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं।
दरअसल, उनके संज्ञान में आया है कि कुछ कर्मी एसआईआर कार्य में भी प्रतिनियुक्त थे, जिनकी नियुक्ति रद की गई है। इसे देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भी कर सकेंगे आवेदन
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पात्र नागरिकों को फार्म-6 और घोषणा पत्र भरना होगा। इसके लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ ही उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो या एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हो। आवेदक का झारखंड के किसी मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी होना भी आवश्यक है।
परिवार के सदस्यों के लिए फार्म-8
यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में दर्ज हैं और वे वर्तमान में एक ही स्थान पर रह रहे हैं, तो उनके नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है।
ऑनलाइन भी भर सकते हैं फार्म
फार्म-6 और फार्म-8 आनलाइन भरने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए मतदाता ईसीआईनेट एप डाउनलोड कर सकते हैं या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट वोटर्स डाट इसीआइ डाट जीओवी डाट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 22 और 23 अगस्त को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर विशेष शिविर का लाभ उठाएं और मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।