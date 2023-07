Ranchi: ईसाई और मुसलमान बन चुके जनजाति समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से किया जाए वंचित: VHP नेता परांडे

VHP नेता मिलिंद परांडे ने कहा कि जनजाति समाज अनादि काल से शेष हिंदू समाज के साथ जुड़ा है। आदिवासियों ने अपनी संस्कृति परंपरा और राष्ट्र रक्षा के लिए कई बलिदान दिए हैं। बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती जैसे महापुरुष इसके उदाहरण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी लोग अपने को जनजातीय समाज के नेता के रूप में स्थापित करने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं।

ईसाई और मुसलमान बने जनजाति समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाए: परांडे। जागरण

संजय कुमार, रांची: विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि अनादि काल से जनजाति समाज शेष हिंदू समाज के साथ जुड़ा रहा है और धर्म, संस्कृति, परंपरा व राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान दिए। बिरसा मुंडा से लेकर रानी दुर्गावती जैसे महापुरुष इसके उदाहरण हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी लोग अपने को जनजातीय समाज के नेता के रूप में स्थापित करने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोग मतांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। मतांतरण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ईसाई और मुसलमान बने लोगों को जनजाति समाज को मिलने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। आरक्षण का लाभ केवल हिंदू जनजातीय समाज को ही मिलना चाहिए। इसके साथ ही मतांतरण कर ईसाई और मुसलमान बने आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से हटाया जाना चाहिए। कार्तिक उरांव समझ चुके थे षडयंत्र दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए परांडे ने कहा कि वर्षों पहले कार्तिक उरांव कुछ लोगों के षड्यंत्र को समझ चुके थे। उन्होंने ही ईसाई और मुस्लिम बने जनजाति समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए संसद में प्रस्ताव रखा था। उस समय किसी कारण से प्रस्ताव पास नहीं हो सका। अब समय आ गया है कि इस संबंध में कानून बनाया जाए। समान नागरिक संहिता के मसौदे को जल्द लाना चाहिए मिलिंद परांडे ने समान नागरिक संहिता के संबंध में बात करते हुए कहा कि इसके मसौदे को शीघ्र तैयार करना चाहिए। जब देश में सभी नागरिकों के लिए आपराधिक, संपत्ति, अनुबंध व वाणिज्यिक कानून एक है तो पर्सनल और पारिवारिक कानून अलग क्यों रहने चाहिए। सभी के लिए पारिवारिक कानून समान होने चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा, समानता और अन्य अधिकारों की रक्षा करनी है तो हमें विचार करना होगा कि कुछ पंथ के व्यक्तिगत कानून आधुनिक समय के लिए योग्य नहीं रह गए हैं। बच्चों के अधिकारों के बारे में भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा, किसी समाज में जिनकी अच्छी परंपराएं और प्रविधान है, उस समाज के प्रमुख लोगों और संस्थाओं से बातचीत कर उनकी अच्छी बातों को मसौदे में शामिल किया जाना चाहिए। जनजाति समाज के लोगों से बातचीत की जानी चाहिए।

Edited By: Mohit Tripathi