रांची विश्वविद्यालय में पहली बार शुरू हुआ Data Science पीजी कोर्स, पढ़ाई के बाद लाखों की नौकरी का मौका; पढ़े पूरी डिटेल्स

दिवाकर सिंह, रांची। रांची विश्वविद्यालय में करियर से संबंधित कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए दो ऐसे नए कोर्स शुरू हुए हैं, जिसे पूरा करने के बाद रोजगार के अवसर प्रदान हो जाएंगे। ये दोनों पीजी स्तर के कोर्स हैं और वर्तमान में विवि के पीजी गणित विभाग के अंतर्गत संचालित होंगे।

वहीं आने वाले समय में सांख्यिकी विभाग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से पद सहित अन्य प्रारूप सरकार को भेज दिया गया है। वहीं इसके विभाग बन जाने के बाद जिसके अंतर्गत ही डेटा साइंस की पढ़ाई भी संचालित होगी। इन दोनों कोर्स में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चांसलर पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी आवेदन दे सकेंगे।

पीजी स्तर पर शुरू हुए हैं दोनों कोर्स रांची विश्वविद्यालय में पीजी स्तर पर दो कोर्स की शुरुआत की गयी है। इसमें पहला एमएससी इन सांख्यिकी और एमएससी इन डेटा साइंस शामिल है। प्रत्येक कार्यक्रम में 30 सीटें निर्धारित की गई हैं।

इन पाठ्यक्रमों को वर्तमान समय की शैक्षणिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, सांख्यिकीय माडलिंग, अनुसंधान तथा विभिन्न सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार एवं उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। दोनों कोर्स में सत्र 2026-28 के तहत नामांकन लिया जाएगा।

ये है दोनों कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया एमएससी सांख्यिकी में नामांकन के लिए अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए या बीएससी (ऑनर्स) सांख्यिकी अथवा स्नातक स्तर पर सांख्यिकी विषय के साथ किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है।

वहीं एमएससी डेटा साइंस में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बीसीए, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त हों तथा 10 2 स्तर पर गणित विषय का अध्ययन किया हो।

एमएससी सांख्यिकी पढ़ने पर कहां-कहां है रोजगार के अवसर? इस कोर्स को करने पर सरकारी विभाग में नौकरी के अपार मौके हैं। जनसंख्या विभाग, जनगणना और संख्यिकी से जुड़े कार्य करने हो तो सरकारी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जनसंख्या, इलेक्शन कमीशन या किसी भी अन्य सरकारी आंकड़ों से संबंधित कार्य में स्टेटिस्टिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सरकारी नौकरी में पैसा और पद दोनों में ही सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। शुरुआती वेतन आमतौर पर 4 लाख से 8 लाख रुपये प्रति वर्ष होता है, जो अनुभव के साथ बढ़कर 15 लाख रुपये या उससे अधिक हो सकता है।

एमएससी डेटा साइंस पढ़ने पर यहां हैं रोजगार के अवसर एमएससी डेटा साइंस करने के बाद हेल्थकेयर, फाइनेंस, ई-कॉमर्स और आईटी सेक्टर में डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट जैसे पदों पर बेहतरीन रोजगार के अवसर मिलते हैं।

भारत में एक डेटा साइंटिस्ट की औसत मासिक सैलरी लगभग 70,000 रुपये से 1,25,000 रुपये (वार्षिक 8 लाख से 14 लाख रुपये) के बीच होती है। शुरुआती स्तर (फ्रेशर) पर यह कमाई कम होती है, जबकि अनुभव बढ़ने के साथ यह लाखों रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है।

क्या कहते है एक्सपर्ट व विभागाध्यक्ष? रांची विश्वविद्यालय के पीजी गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अबरार अहमद ने बताया कि सांख्यिकी की पढ़ाई तो पहले भी होती थी, लेकिन विभाग के रूप में पहली बार इसे स्थापित करने की तैयारी है। वर्तमान में संत जेवियर्स कालेज, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। वहीं डेटा साइंस शुरू करने वाला रांची विवि पहला स्टेट यूनिवर्सिटी है।