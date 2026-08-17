22 महीने पढ़ाया, नहीं मिला एक रुपया... बेटी की पढ़ाई छूटी, मकान भी गया; ऐसी कट रही रांची में शिक्षक की जिंदगी

दिवाकर सिंह, रांची। जब कोई व्यक्ति पूरे महीने मेहनत करता है तो महीने के आखिर में उसे अपने काम की कमाई मिलने का इंतजार रहता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप महीनों तक काम करें और बदले में एक रुपया भी न मिले तो घर कैसे चलेगा?

बच्चों की फीस, मकान का किराया और रोजमर्रा का खर्च कैसे उठेगा? रांची विश्वविद्यालय के 96 अतिथि शिक्षक आज इसी सवाल के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। पैसे का अभाव के कारण मारवाड़ी कॉलेज के अतिथि शिक्षक अंकित कुमार ने अपनी बेटी का नाम स्कूल से कटवा दिया और परिवार को गांव भेज दिया, रांची में उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया और वो बेघर हो गए।

ये कहानी है रांची विश्वविद्यालय के एक अतिथि शिक्षक की। जिन्हें पिछले 22 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। ये हाल केवल एक अतिथि शिक्षक का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में कार्यरत 96 शिक्षकों का है। घर चलाने के लिए किसी शिक्षक ने अपनी बाइक बेच दी तो किसी ने कर्ज लिया। हाल ऐसा है कि पेट्रोल तक के पैसे नहीं होने के कारण कुछ शिक्षकों ने कॉलेज आना छोड़ दिया और अब भटक रहे हैं।

विवि के 96 अतिथि शिक्षकों को 22 महीने से नहीं मिला है मानदेय रांची विश्वविद्यालय में 2016 में 100 से अधिक अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। इसमें कुछ शिक्षक नेट उत्तीर्ण और पीएचडी किए हुए हैं। इन शिक्षकों को पिछले 22 महीने से मानदेय के रूप में एक रूपया भी नहीं दिया गया है।

विश्वविद्यालय में कुल 96 अतिथि शिक्षक है, जिसमें रांची वीमेंस कॉलेज में 6, मारवाड़ी कॉलेज में 21, डोरंडा कॉलेज में 6, जेएन कॉलेज और एसएस मेमोरियल कॉलेज में 2-2, सिमडेगा कॉलेज में 3, बिरसा कॉलेज खूंटी में 5, पीपीके कॉलेज बुंडू में 5, केसीबी कॉलेज बेड़ो में 4, बीएन जालान कॉलेज सिसई में 3, मांडर कॉलेज में 6, रामलखन सिंह यादव कॉलेज में 8, बीएस कॉलेज लोहरदगा में 9, केओ कॉलेज गुमला में 4, मॉडल डिग्री कॉलेज बानो में 5 शिक्षक हैं।

वहीं पीजी के तीन विभागों में एक-एक शिक्षक कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को जब नियुक्ति हुई थी, तो इन्हें प्रत्येक क्लास का 500 रुपये और अधिकतम 30 हजार रुपये मिलते थे। लेकिन अक्टूबर 2022 से इन्हें मानदेय नहीं मिला है। वहीं संकल्प के अनुसार, नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों को 57700 और अतिथि शिक्षकों को 50000 प्रति माह मानदेय देने का प्रावधान है।

कर्ज हो गया, बेटी का स्कूल छूटा और खुद हो गए बेघर मारवाड़ी कॉलेज में अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे अंकित शर्मा आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कई परेशानियों से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहां कुछ महीनों का फीस बाकी होने के कारण इन्हें उसका नाम कटवाना पड़ा और इसके बाद पत्नी और बेटी को गांव भेज दिया। जिस मकान में वो रहते थे, वहां से भी मकान मालिक ने किराया नहीं मिलने पर उन्हें बाहर कर दिया।

अंगूठी और कुछ गहने बेचकर अंकित शर्मा ने किराया चुका। इसके बाद अपना सामान किसी दोस्त के यहां रख दिया। अब स्थिति ये हो गई है कि इनके सर पर कोई छत नहीं है। फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे हैं।

अतिथि शिक्षक ने कोर्ट में लगायी थी गुहार, शिक्षकों के पक्ष में फैसला अतिथि शिक्षकों ने मानदेय भुगतान को लेकर हाइकोर्ट इसी वर्ष गुहार भी लगायी थी, जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थियों के पक्ष में पहले ही मानदेय भुगतान को लेकर आदेश जारी किया जा चुका है।