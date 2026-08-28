रांची विश्वविद्यालय में पांच डायरेक्टर नियुक्त, नामांकन के लिए भी बनाया गया प्रभारी   

जागरण संवाददाता, रांची। रांची विश्वविद्यालय में विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए पांच निदेशकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा एक शिक्षक को विश्वविद्यालय का नामांकन प्रभारी बनाया गया है। इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई।

पीजी जूलाजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आनंद कुमार ठाकुर को डायरेक्टर स्टूडेंट आर्ट एंड कल्चर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, एसएस मेमोरियल कॉलेज के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अनिल बिरेंद्र कुल्लू को डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन नियुक्त किया गया है।

पीजी फिजिक्स विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राजकुमार सिंह को डायरेक्टर इनफार्मेशन टेक्नोलाजी एंड डिजिटल लर्निंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, पीजी इंग्लिश विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. सुमित कुमार डे को डायरेक्टर इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एंड प्लेसमेंट बनाया गया है।

इसके अलावा पीजी हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुनीता गुप्ता को डायरेक्टर लाइफलांग लर्निंग एंड एजुकेशन नियुक्त किया गया है। वहीं, पीजी गणित विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शीतल निहाल टोपनो को विश्वविद्यालय का नामांकन प्रभारी बनाया गया है। वह विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू को रिपोर्ट करेंगी।