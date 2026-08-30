परिसीमन के विरोध में आज रांची में आदिवासी महाजुटान, मोरहाबादी मैदान में जुट रहे हजारों लोग

डिजिटल डेस्क, रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज रविवार को आदिवासी महाजुटान का आयोजन हो रहा है। महाजुटान में झारखंड के विभिन्न जिलों से आदिवासी समाज के लोग पहुंच रहे हैं। मध्यप्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों से भी आदिवासी नेताओं के पहुंचने की जानकारी है।

महाजुटान की तैयारियों और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पूर्व विधायक बंधु तिर्की और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की आयोजन स्थल पर पहुंचे थे। दोनों ने मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्था में नजर आ रही कमियों को तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया था।