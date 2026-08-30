परिसीमन के विरोध में आज रांची में आदिवासी महाजुटान, मोरहाबादी मैदान में जुट रहे हजारों लोग
रांची के मोरहाबादी मैदान में आज परिसीमन के विरोध में आदिवासी महाजुटान का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड समेत कई ...और पढ़ें
HighLights
आदिवासी महाजुटान रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित।
बंधु तिर्की, अजय तिर्की समेत कई नेता मौजूद।
डिजिटल डेस्क, रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज रविवार को आदिवासी महाजुटान का आयोजन हो रहा है। महाजुटान में झारखंड के विभिन्न जिलों से आदिवासी समाज के लोग पहुंच रहे हैं। मध्यप्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों से भी आदिवासी नेताओं के पहुंचने की जानकारी है।
महाजुटान की तैयारियों और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पूर्व विधायक बंधु तिर्की और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की आयोजन स्थल पर पहुंचे थे। दोनों ने मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्था में नजर आ रही कमियों को तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया था।
कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की, दयामनी बरला, रमा खलखो, आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा, अजय तिर्की और शिवा कच्छप समेत कई नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पक्ष-विपक्ष के आदिवासी विधायकों और सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है।