तिरुपति-रक्सौल और हटिया-पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस विलंब से चलेंगी, चक्रधरपुर व आद्रा में मेंटेनेंस से कई ट्रेनें प्रभावित

जागरण संवाददाता, रांची। चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्य के लिए नान इंटरलाकिंग कार्य कराया जाएगा। इसके कारण रांची रेल मंडल से होकर गुजरने वाली और यहां से खुलने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के रद और विलंब से चलने की सूचना जारी की है।

दो दिन रद रहेगी मेमू ट्रेन संख्या 18175/18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया मेमू एक्सप्रेस सात और आठ सितंबर को रद रहेगी। इससे हटिया और झारसुगुड़ा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तिरुपति-रक्सौल एक्सप्रेस एक घंटे देर से चलेगी ट्रेन संख्या 17433 तिरुपति-रक्सौल साप्ताहिक एक्सप्रेस, जो रांची होकर चलती है, सात सितंबर को अपने निर्धारित समय से एक घंटे विलंब से तिरुपति स्टेशन से रवाना होगी। नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण ट्रेन के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है।

तपस्विनी एक्सप्रेस भी होगी विलंबित ट्रेन संख्या 18451 हटिया-पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस आठ सितंबर को अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 30 मिनट विलंब से हटिया स्टेशन से रवाना होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के समय की जानकारी लेने की अपील की है।