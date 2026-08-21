आज रांची में किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य से झारखंड की कई ट्रेनें प्रभावित, हटिया-सांकी पैसेंजर रद

जागरण संवाददाता, रांची। रांची रेल मंडल के किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए लिए जाने वाले ब्लॉक के कारण आज कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ किया जाएगा, जबकि दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रद रहेगा।

गोमो तक चलेगी बर्द्धमान-हटिया मेमू ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का आज गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा। बर्द्धमान से हटिया जाने वाली ट्रेन का गोमो में आंशिक समापन तथा वापसी में गोमो से आंशिक प्रारंभ किया जाएगा। इस कारण गोमो-हटिया-गोमो के बीच ट्रेन का परिचालन रद रहेगा।