आज रांची में किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य से झारखंड की कई ट्रेनें प्रभावित, हटिया-सांकी पैसेंजर रद
रांची रेल मंडल के किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के कारण आज कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन/प्रारंभ होगा, जबकि हटिया-सांकी पैसेंजर की दोनों जोड़ी पूरी तरह रद्द रहेंगी।
HighLights
किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के कारण ब्लॉक।
कई ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा।
हटिया-सांकी पैसेंजर की दोनों जोड़ी ट्रेनें रद्द।
जागरण संवाददाता, रांची। रांची रेल मंडल के किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए लिए जाने वाले ब्लॉक के कारण आज कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ किया जाएगा, जबकि दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह रद रहेगा।
गोमो तक चलेगी बर्द्धमान-हटिया मेमू
ट्रेन संख्या 13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस का आज गोमो स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा। बर्द्धमान से हटिया जाने वाली ट्रेन का गोमो में आंशिक समापन तथा वापसी में गोमो से आंशिक प्रारंभ किया जाएगा। इस कारण गोमो-हटिया-गोमो के बीच ट्रेन का परिचालन रद रहेगा।
आद्रा तक चलेगी खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस
ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस का आज आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन और आद्रा स्टेशन से आंशिक प्रारंभ होगा। आद्रा-हटिया-आद्रा के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद रहेगा।
मुरी तक चलेगी आसनसोल-रांची मेमू
ट्रेन संख्या 63598/63597 आसनसोल-रांची-आसनसोल मेमू पैसेंजर का आज मुरी स्टेशन पर आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ होगा। इस कारण मुरी-रांची-मुरी के बीच ट्रेन का परिचालन रद रहेगा।
हटिया-सांकी पैसेंजर की दोनों जोड़ी रद
ट्रेन संख्या 58663/58664 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर तथा ट्रेन संख्या 58665/58666 हटिया-सांकी-हटिया पैसेंजर का आज परिचालन पूरी तरह रद रहेगा।
बर्द्धमान-हटिया मेमू आज गोमो तक
धनबाद होकर चलने वाली बर्द्धमान-हटिया मेमू शुक्रवार को गोमो तक चलेगी। वापसी में भी गोमो से बर्द्धमान के बीच चलाई जाएगी। रांची मंडल के किता-सिल्ली के बीच विकास कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लाक के कारण गोमो से हटिया के बीच रद रहेगी। आसनसोल-रांची मेमू मूरी तक जाएगी और वहीं से लौटेगी।