रांची में ट्रैफिक जाम से राहत: रेलवे फाटकों पर नहीं करना होगा इंतजार, 7 ब्रिज और 2 सबवे का होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी में रेलवे फाटकों पर ट्रेनों के गुजरने के दौरान वाहनों के रुकने और लोगों को लंबा इंतजार करने की समस्या जल्द खत्म होगी। साथ ही सड़क और रेल यातायात अलग-अलग होने से ट्रेनों का परिचालन नियमित और निर्बाध रखने में मदद मिलेगी तथा रेलवे क्रासिंग पर होने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।

इसके लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में रेलवे के सहयोग से सात ब्रिज और दो सबवे का निर्माण कराया जा रहा है। अगले तीन वर्षों में इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। इनके तैयार होने के बाद रांची स्टेशन, बिरसा चौक, नयासराय, पिस्का, केतारी बागान, चुटिया और हटिया-बालसिरिंग समेत कई प्रमुख मार्गों पर यातायात की तस्वीर बदल जाएगी।

फाटक बंद होने पर भी नहीं थमेगा यातायात वर्तमान में रेलवे फाटक बंद होने पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। ट्रेन गुजरने के बाद फाटक खुलते ही दोनों ओर से वाहन एक साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे आसपास के चौराहों तक यातायात प्रभावित होता है।

ब्रिज बनने के बाद सड़क यातायात रेलवे लाइन के ऊपर से और सबवे के माध्यम से नीचे से गुजरेगा। इससे रेल और सड़क यातायात अलग-अलग हो जाएगा और दोनों के परिचालन में एक-दूसरे के कारण होने वाला व्यवधान कम होगा।



इसका फायदा केवल जाम से राहत तक सीमित नहीं रहेगा। फाटक बंद होने के दौरान वाहन चालकों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बार-बार रुकने और फिर गति पकड़ने की स्थिति कम होने से समय और ईंधन की भी बचत होगी। आपात स्थिति में एंबुलेंस, दमकल समेत अन्य आवश्यक वाहनों को भी रेलवे फाटक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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स्टेशन के उत्तर-दक्षिण हिस्से को जोड़ेगा ब्रिज रांची रेलवे स्टेशन के उत्तर और दक्षिण गेट को जोड़ने के लिए ब्रिज का निर्माण चल रहा है। उत्तर दिशा में आयल डिपो के नजदीक से यह ब्रिज उठेगा और दक्षिण गेट की ओर जाकर नीचे उतरेगा। इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

इससे कांटाटोली की ओर से आने वाले यात्रियों को दक्षिण गेट तक पहुंचने में सुविधा होगी और उन्हें आसपास के जाम से राहत मिलेगी।

रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की करीब 447 करोड़ रुपये की परियोजना में उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ने वाले ब्रिज का प्रविधान किया गया है।

बिरसा चौक पर नया ब्रिज, पुराना हटेगा बिरसा चौक पर अतिरिक्त ब्रिज का निर्माण चल रहा है। इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नया ब्रिज चालू होने के बाद पुराने ब्रिज को हटाया जाएगा। इससे बिरसा चौक और आसपास के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

नयासराय में अंतिम चरण, पिस्का में बंद होगा फाटक नयासराय में बन रहे ब्रिज का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहां अब मुख्य रूप से एप्रोच रोड का काम किया जाना है। इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके तैयार होने के बाद रेलवे लाइन पार करने के लिए वाहनों को फाटक पर इंतजार नहीं करना होगा।



पिस्का की ओर बन रहे ब्रिज का निर्माण भी जारी है। इसके पूरा होने में अभी करीब एक वर्ष लगने की संभावना है। ब्रिज तैयार होने के बाद संबंधित रेलवे फाटक को बंद कर दिया जाएगा। इससे ट्रेन के आवागमन के दौरान वाहनों की लंबी कतार लगने की समस्या से राहत मिलेगी।

केतारी बागान में दो साल में पूरा होगा काम केतारी बागान में रेलवे फाटक के स्थान पर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना को पूरा होने में करीब दो वर्ष लगेंगे। उपलब्ध परियोजना विवरण के अनुसार यहां मुख्य ब्रिज की लंबाई करीब 540 मीटर और एप्रोच रोड सहित कुल लंबाई करीब 920 मीटर है। इसके तैयार होने से केतारी बागान और आसपास के इलाकों में रेलवे फाटक के कारण होने वाले यातायात व्यवधान को कम करने में मदद मिलेगी।

चुटिया और हटिया-बालसिरिंग में भी निर्माण पावर हाउस, चुटिया के पास भी ब्रिज का निर्माण चल रहा है। इसे पूरा होने में करीब दो वर्ष लगेंगे। वहीं हटिया-बालसिरिंग के बीच भी ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा होने में करीब तीन वर्ष लगने की संभावना है। दोनों परियोजनाओं के तैयार होने से संबंधित क्षेत्रों में रेलवे लाइन के कारण सड़क यातायात के रुकने की समस्या कम होगी।

हटिया स्टेशन से स्मार्ट सिटी को जोड़ेगा एलएचएस हटिया स्टेशन के निकट एचईसी स्मार्ट सिटी को हटिया स्टेशन से जोड़ने के लिए एलएचएस का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2028 तक पूरा करने की योजना है। इसके तैयार होने से स्मार्ट सिटी क्षेत्र से हटिया स्टेशन की ओर आने-जाने वाले लोगों को रेलवे लाइन के कारण होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी।

नामकुम-टाटीसिलवे में दिसंबर तक सबवे नामकुम-टाटीसिलवे क्षेत्र में भी सबवे का निर्माण कराया जा रहा है। इसका काम दिसंबर 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। सबवे चालू होने के बाद रेलवे फाटक पर वाहनों को ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नौ परियोजनाओं से बदलेगी शहर की यातायात व्यवस्था शहर में बन रहे सात ब्रिज और दो सबवे अलग-अलग इलाकों की यातायात समस्या को दूर करने के साथ शहर की समग्र यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित करेंगे। रेलवे फाटक पर वाहनों के रुकने की अवधि खत्म होने से प्रमुख सड़कों पर यातायात का प्रवाह बना रहेगा। फाटक के दोनों ओर बनने वाली लंबी कतार और उससे आसपास के चौराहों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा।



ब्रिज और सबवे बनने से सड़क यातायात के लिए वैकल्पिक और निर्बाध मार्ग उपलब्ध होगा। इससे वाहन चालकों को समय की बचत होगी और फाटक पर लंबे समय तक इंजन चालू रखकर खड़े रहने की स्थिति कम होगी। वहीं रेलवे के दृष्टिकोण से सड़क यातायात और रेल परिचालन अलग होने से क्रासिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलेगी।