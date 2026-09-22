रांची में महिलाओं के लिए चलेंगी छह नई पिंक बसें, सुरक्षित सफर को मिलेगा बढ़ावा
रांची नगर निगम महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने हेतु छह नई पिंक बसें खरीदेगा। इन बसों ...और पढ़ें
HighLights
रांची नगर निगम खरीदेगा महिलाओं के लिए छह नई पिंक बसें।
प्रत्येक बस में 32 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी।
महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना लक्ष्य।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी की महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की दिशा में रांची नगर निगम ने एक और कदम बढ़ाया है। नगर निगम के परिवहन प्रकोष्ठ ने छह पिंक बसों की खरीद के लिए दूसरी बार निविदा जारी की है।
इन बसों में चालक-परिचालक समेत 32 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। निगम की योजना इन बसों के माध्यम से शहर में महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को मजबूत करने की है। वर्तमान में निगम द्वारा चार पिंक बसें चलाई जा रही हैं।
नगर निगम की ओर से 18 सितंबर को जारी निविदा में बसों की आपूर्ति के लिए अनुभवी और आर्थिक रूप से सक्षम एजेंसियों, ठेकेदारों तथा मूल उपकरण निर्माता कंपनियों के अधिकृत डीलरों से आनलाइन आवेदन मांगा गया है। निविदा दो चरणों में होगी।
इसमें तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रस्ताव लिए जाएंगे। इच्छुक एजेंसियां 9 अक्टूबर की शाम पांच बजे तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगी। तकनीकी बिड 10 अक्टूबर को शाम पांच बजे खोली जाएगी। निविदा में भाग लेने के लिए 25 हजार रुपये शुल्क और छह लाख रुपये की जमानत राशि निर्धारित की गई है।
महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर को मिलेगा बढ़ावा
शहर में महिलाओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर करना अहम माना जा रहा है। पिंक बसों के संचालन से महिलाओं को आवागमन के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलने की उम्मीद है। खासकर नौकरी, शिक्षा और अन्य जरूरी कामों के लिए रोजाना शहर में सफर करने वाली महिलाओं को इससे सुविधा मिल सकती है।
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