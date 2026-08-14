रांची में JPSC-CGL को लेकर बढ़ा आंदोलन, छात्रों के बीच पहुंचे जयराम महतो और अलख पांडेय; जानें क्या बोले

जागरण संवाददाता, रांची। गुरुवार की रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनकारी छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आई। पिछले दिनों की तुलना में रात में बड़ी संख्या में छात्र धरना स्थल पर मौजूद रहे। मूसलाधार बारिश के बावजूद छात्रों का हौसला नहीं टूटा और वे धरना स्थल पर डटे रहे।

छात्रों के बीच अब आर-पार की लड़ाई का मन बनता दिख रहा है। रात करीब दो बजे तक छात्र जागते रहे। किसी को नींद की चिंता नहीं थी, बल्कि अपने हक की मांग को लेकर आपस में चर्चा करते रहे। कोई रणनीति पर बात करता दिखा तो कुछ छात्र समय बिताने के लिए गीत-संगीत करते नजर आए। आंदोलनकारियों की जुबान पर एक ही मांग रही जेपीएससी और सीजीएल परीक्षाओं को रद्द कर परीक्षा में सुधार किया जाए।

इसी बीच विधायक जयराम महतो देर रात छात्रों के बीच पहुंचे और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उन्हें मानना चाहिए। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि छात्र विधानसभा पर हमला करने नहीं गए थे।

विधानसभा घेराव का मतलब ही है कि विधानसभा के चारों ओर बैठकर अपनी बात रखना। अंदर विधायक और मंत्री समेत सभी को रहने दिया जाता। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों के पास न हथियार था और न ही कोई ऐसी चीज थी, जिससे किसी पर हमला किया जा सके। इसके बावजूद छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं, जो गलत है। जयराम महतो ने कहा कि अपने भविष्य और अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों के साथ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इससे पहले फिजिक्स वाले अलख पांडेय जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे और छात्रों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वे अपने वादे के पक्के है और वादे के अनुसार यहां बच्चों को साथ देने पहुंचे।

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घायलों को देखकर कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा मौके पर मौजूद गायक मनोज यादव ने भी छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंधेरा होने के बाद भी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। अस्पताल में भर्ती घायल छात्रों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके साथ किस तरह मारपीट की गई।

जयराम महतो ने अपने संबोधन के बाद छात्रों के साथ बैठकर भोजन भी किया। उन्होंने आंदोलन में छात्रों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। हालांकि, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने संकेत दिया कि विधानसभा घेराव हो चुका है और अब आगे के घेराव की तैयारी की जाएगी।