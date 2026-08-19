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'आंदोलन से आभार तक': JPSC-JSSC भर्ती में सुधार पर रांची में छात्रों का जश्न, CM हेमंत सोरेन को कहा शुक्रिया

By Anuj Tiwari Edited By: Rajat Mourya
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:31 PM (IST)

जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती अभियान में सरकार के फैसलों के बाद छात्रों ने रांची में आभार यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया।

आभार यात्रा में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। जागरण

आभार यात्रा में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। जागरण

HighLights

  1. छात्रों ने रांची में आभार यात्रा निकालकर खुशी जताई।

  2. 45 परीक्षाओं पर हुई कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि बताया।

  3. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार का आभार व्यक्त किया।

जागरण संवाददाता, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान में राज्य सरकार की ओर से लिए गए फैसलों के बाद बुधवार की शाम छात्रों ने आभार यात्रा निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में निकली यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंची।

इसमें जेपीएससी-जेएसएससी रिफार्म मंच की ओर से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं इसमें शामिल हुए। आभार यात्रा के दौरान छात्रों ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर खुशी मनाई। जयपाल सिंह मुंडा और शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

छात्रों ने नारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की और आतिशबाजी भी की। लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन स्थगित होने पर धरना स्थल का माहौल उत्साहपूर्ण रहा। छात्रों ने सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति भी आभार जताया।

उनका कहना था कि सरकार ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया और भर्ती परीक्षाओं में सुधार तथा पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय किए। छात्रों ने उम्मीद जताई कि आगे होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएंगी।

45 परीक्षाओं पर हुई कार्रवाई पर आभार जताया:

छात्रों के अनुसार, आंदोलन के परिणामस्वरूप कुल 45 परीक्षाओं पर कार्रवाई हुई है। इनमें 22 परीक्षाएं रद की गई, 17 परीक्षाओं में जांच का निर्णय लिया गया और छह परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। छात्रों ने इसे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया।

आंदोलन के दौरान छात्रों ने बारिश, भूख हड़ताल और पुलिस कार्रवाई जैसी परिस्थितियों का सामना किया। इसके बावजूद वे अपनी मांगों पर डटे रहे।

छात्र नेता उमेश प्रसाद ने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यह उन सभी छात्रों, अभ्यर्थियों और साथियों के सामूहिक संघर्ष की जीत है, जिन्होंने आंदोलन को मजबूती दी।

छात्र नेता राधे कुमार ने कहा कि सरकार के फैसले से उन्हें उम्मीद जगी है कि अब भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई होगी और मेहनत करने वाले युवाओं के साथ न्याय होगा। आभार यात्रा के माध्यम से छात्रों ने अपने संघर्ष के दौरान साथ देने वाले राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त किया, साथ ही सभी लोगों के प्रति भी धन्यवाद जताया।

आंदोलन समाप्त होने के बाद अब छात्रों की नजर सरकार के फैसलों के क्रियान्वयन पर है। छात्रों का कहना है कि भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार को धरातल पर लागू करना ही उनके लंबे संघर्ष का वास्तविक परिणाम होगा।

छात्रों की प्रतिक्रिया:

देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि इस सफलता के पीछे छात्रों का लंबा संघर्ष रहा है। दो जुलाई से संघर्ष शुरू हुआ, जो विभिन्न चरणों से गुजरते हुए आगे बढ़ा। 25 जुलाई से बापू वाटिका में सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसे बाद में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्थानांतरित किया गया। स्टेडियम में 24 दिनों तक सत्याग्रह चला। इसके बाद भूख हड़ताल भी शुरू हुई और सरकार ने मांगों को समझा।

राधे कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती हूं। सरकार ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और हमारे भविष्य की चिंता की। परीक्षा व्यवस्था में सुधार का फैसला हम जैसे मेहनत करने वाले छात्रों के लिए बड़ी उम्मीद है। सरकार दूरदर्शी है।

'मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद'

उमेश प्रसाद का कहना है कि लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद। उन्होंने युवाओं के भविष्य को समझा और हमारी परेशानियों को गंभीरता से लिया। उम्मीद है कि आगे सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से होंगी।

रविंद्र पासवान ने कहा कि हमने अपने भविष्य के लिए संघर्ष किया और सरकार ने हमारी आवाज को सुना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों की चिंता को समझते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे व्यवस्था और बेहतर होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।

विवेक पंडित ने बताया कि सरकार ने छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए हमारी मांगों पर निर्णय लिया, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का योगदान महत्वपूर्ण है। छात्रों के दर्द को उन्होंने समझा और छात्र हित में ऐतिहासिक फैसला लिया। हम चाहते हैं कि आगे होने वाली हर भर्ती परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि किसी मेहनती छात्र के साथ अन्याय न हो।

अमन साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की आवाज सुनी और हमारे भविष्य की चिंता करते हुए परीक्षा व्यवस्था में सुधार का फैसला लिया। इसके लिए हम उनका आभार जताते हैं। हमें उम्मीद है कि अब झारखंड में भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होंगी।

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