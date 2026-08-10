रांची में कंटीले तार वाली 7 बैरिकेडिंग कैसे फांद गए प्रदर्शनकारी? खड़ी रह गई पुलिस और शॉर्टकट से निकल गए छात्र
रांची में जेपीएससी/जेएसएससी परीक्षा धांधली को लेकर चल रहे विरोध में प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस के सात बैरिकेड तोड़कर झारखंड विधानसभा तक पहुंच गए। ...और पढ़ें
HighLights
प्रदर्शनकारी छात्र 7 बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा तक पहुंचे।
खेतों और शॉर्टकट रास्तों से पुलिस को चकमा दिया।
झारखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में सुधार की और पेपर धांधली में सीबीआई की मांग को लेकर उग्र हुए छात्रों का प्रदर्शन जारी है।
पुलिस बल को चकमा देकर आंदोलनकारी छात्र पहली बार सुरक्षा के सारे घेरे तोड़ते हुए सीधे झारखंड विधानसभा तक पहुंच गए।
पुलिस के घेरे को चकमा देकर पहुंचे विधानसभा
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने मुख्य मार्गों पर कड़े इंतजाम किए थे और कुल सात स्तरों की बैरिकेडिंग लगाई थी।
जब छात्रों के मुख्य समूह को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने चेतावनी दी, आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया, तो छात्रों ने रणनीति बदल दी।
प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा दल मुख्य रास्ते के बजाय खेतों और जगन्नाथपुर मंदिर के शॉर्टकट रास्तों से आगे बढ़ गया। पुलिस जब तक मुख्य बैरियर की सुरक्षा में लगी रही, तब तक छात्र एक के बाद एक सातों बैरिकेड्स लांघकर विधानसभा परिसर जा पहुंचे।
इतिहास में पहली बार बना ऐसा माहौल
विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब प्रदर्शनकारी सुरक्षा चक्र को भेदकर इतनी अंदर तक पहुंचने में कामयाब रहे हों। इस रणनीति के कारण सुरक्षा बल दोनों ओर से घिर गए, उनके आगे भी प्रदर्शनकारी मौजूद थे और पीछे भी।
विधानसभा तक पहुंचने के बाद छात्रों का समूह वापस जगन्नाथपुर मंदिर के पास एकत्र हुआ, जहां दूसरे गुट के साथ मिलकर भारी हंगामा जारी रहा। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था कायम करने के प्रयास में जुटा है।