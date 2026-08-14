झारखंड छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों का जोश हाई, देशभक्ति गीतों से गूंजा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम

जागरण संवाददाता, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी की कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच गुरुवार की देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का माहौल गीत-संगीत से सराबोर हो गया।

रात करीब 12 बजे बारिश के बीच श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंदोलन में शामिल छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए गीतों की महफिल सजी और देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल हो गए।

श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहा कि यह छात्रों का आंदोलन है और छात्र होने के नाते वे आंदोलनकारियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों की मांगें जायज हैं। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले योग्य लोग पीछे होते जा रहे हैं, जबकि आयोग की व्यवस्था से जुड़े लोग आगे निकल रहे हैं। ऐसे में छात्रों की आवाज उठना जरूरी है।

संगीत कार्यक्रम के दौरान समरेश कुमार, प्रीति और आशुतोष द्विवेदी ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। देशभक्ति और जोश से भरे गीतों पर छात्र झूमते नजर आए। ‘जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा’ और ‘सुनो गौर से दुनिया वालों’, मेरे वतन के लोगों... जैसे गीतों ने माहौल में उत्साह भर दिया। गीतों के साथ छात्रों ने तालियां बजाकर और साथ गाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।

गीतों ने बढ़ाया आंदोलनकारियों का हौसला कार्यक्रम में शामिल गायकों ने कहा कि आंदोलन के बीच इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। लगातार कई दिनों से धरना और आंदोलन में जुटे छात्रों के लिए गीत-संगीत मानसिक रूप से भी ऊर्जा देने का काम करेगा। बारिश और रात का समय भी छात्रों के उत्साह को कम नहीं कर सका।

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संगीत कार्यक्रम के दौरान पूरा स्टेडियम ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के जयकारों से गूंज उठा। छात्रों ने हाथों में तिरंगा थामे और एकजुट होकर अपने आंदोलन के समर्थन में नारे लगाए। बारिश के बीच देर रात तक स्टेडियम में गीत-संगीत और नारों का दौर चलता रहा।

छात्रों का कहना था कि उनका आंदोलन केवल परीक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर है। उनका कहना है कि जब तक जेपीएससी और सीजीएल परीक्षाओं को रद कर परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार की मांग पर सरकार ठोस पहल नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा।