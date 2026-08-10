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    'प्रदर्शन में 10 प्रतिशत उपद्रवी', रांची में बवाल के बाद सिटी SP ने छात्रों से की शांति की अपील

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 05:34 PM (IST)

    JPSC Student Protest: राजधानी रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसमें बैरिकेड्स तोड़े गए और पुलिस पर पथराव हुआ, जिससे तीन पुलिसकर्मी घ ...और पढ़ें

    सिटी एसपी ने की अपील।

    सिटी एसपी ने की अपील।

    HighLights

    1. रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ उग्र।

    2. बैरिकेड्स तोड़े गए, पथराव में तीन पुलिसकर्मी घायल।

    3. पुलिस ने संयम बरतते हुए शांति की अपील की।

    डिजिटल डेस्क, रांची। राजधानी रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई।

    मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि विरोध में शामिल लगभग 90 प्रतिशत छात्र पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे थे। हालांकि, करीब 10 प्रतिशत असमाजिक तत्वों या उग्र छात्रों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की।

    एसपी के अनुसार, लगभग 700 से 1,000 छात्रों का समूह नियंत्रण से बाहर हो गया और उन्होंने अपने ही प्रतिनिधियों की अपील को भी अनसुना कर दिया।

    पुलिस बल पर पथराव

    उग्र भीड़ ने सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को जबरन तोड़ दिया, जिसकी चपेट में आने से तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस बल पर पथराव भी किया गया।

     

    सिटी एसपी ने स्पष्ट किया कि उग्र स्थिति और पथराव के बावजूद पुलिस प्रशासन ने अत्यधिक धैर्य और संयम से काम लिया। चूंकि मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने केवल नाममात्र का बल प्रयोग किया।

    प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की हिंसा या उग्र आंदोलन का रास्ता न चुनें। पुलिस अधिकारी ने आश्वासन दिया कि छात्रों की मांगें सरकार तक पहुंचाई जा रही हैं, इसलिए वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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