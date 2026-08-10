'प्रदर्शन में 10 प्रतिशत उपद्रवी', रांची में बवाल के बाद सिटी SP ने छात्रों से की शांति की अपील

डिजिटल डेस्क, रांची। राजधानी रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई।

मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि विरोध में शामिल लगभग 90 प्रतिशत छात्र पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे थे। हालांकि, करीब 10 प्रतिशत असमाजिक तत्वों या उग्र छात्रों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की।

एसपी के अनुसार, लगभग 700 से 1,000 छात्रों का समूह नियंत्रण से बाहर हो गया और उन्होंने अपने ही प्रतिनिधियों की अपील को भी अनसुना कर दिया। पुलिस बल पर पथराव उग्र भीड़ ने सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को जबरन तोड़ दिया, जिसकी चपेट में आने से तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस बल पर पथराव भी किया गया।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Ranchi City SP Paras Rana says, "90% of the students are peaceful but 10% are paying no heed to anyone. If 700-1000 students in the crowd are not listening to anyone, not even to their representatives, and have broken barricading - pushing throught the… https://t.co/XfAmNt1Njs pic.twitter.com/kcXoZV7toV — ANI (@ANI) August 10, 2026 सिटी एसपी ने स्पष्ट किया कि उग्र स्थिति और पथराव के बावजूद पुलिस प्रशासन ने अत्यधिक धैर्य और संयम से काम लिया। चूंकि मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने केवल नाममात्र का बल प्रयोग किया।

प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की हिंसा या उग्र आंदोलन का रास्ता न चुनें। पुलिस अधिकारी ने आश्वासन दिया कि छात्रों की मांगें सरकार तक पहुंचाई जा रही हैं, इसलिए वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।