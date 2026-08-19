Ranchi Protest: 26वें दिन आभार यात्रा के साथ स्थगित हुआ छात्र आंदोलन, 60 दिन में न्यायिक जांच की मांग

जागरण संवाददाता, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और इसकी जांच की मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 26 दिनों से चल रहा छात्र बुधवार को स्थगित कर दिया गया।

आंदोलनकारी छात्रों ने आपसी सहमति से शाम 4:30 बजे आंदोलन के पहले चरण को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही दो अनशनकारी छात्रों का अनशन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तुड़वाया गया।



छात्र नेता राधे कुमार ने बताया कि छात्रों ने वर्तमान परिस्थितियों और सरकार की ओर से उनकी प्रमुख मांगों पर दिए गए आश्वासन को देखते हुए आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। छात्र नेता उमेश प्रसाद ने स्पष्ट किया कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसे दो माह के लिए स्थगित किया गया है।

60 दिन का दिया अल्टीमेटम छात्र नेताओं ने कहा कि परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की न्यायिक जांच की मांग अभी भी कायम है। सरकार को 60 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि में न्यायिक जांच की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों के अनुसार, सरकार ने न्यायिक जांच के लिए सहमति जताई है। अब आंदोलनकारी सरकार की कार्रवाई पर नजर रखेंगे।

मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार आंदोलन स्थगित होने के बाद छात्रों की ओर से शाम को आभार यात्रा निकाली गई। छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार किया और संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने की दिशा में कार्रवाई की।



छात्रों ने आंदोलन के दौरान सहयोग देने के लिए रांची जिला प्रशासन, मीडिया, सामाजिक संगठनों और उन तमाम लोगों के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने झारखंड के भीतर और बाहर रहते हुए आंदोलनकारी छात्रों के लिए भोजन, पानी और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया।

सभी दलों और संगठनों का जताया आभार छात्र नेताओं ने कहा कि आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का समर्थन मिला। उन्होंने झामुमो, कांग्रेस, भाजपा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम), आजसू, सीपीआई सहित अन्य राजनीतिक दलों और संगठनों का धन्यवाद किया, जिन्होंने छात्रों की न्यायपूर्ण मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।

भूख हड़ताल से तिरंगा यात्रा तक चला आंदोलन 26 दिनों तक चले इस आंदोलन में झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों छात्र-छात्राएं शामिल हुए। छात्रों ने भूख हड़ताल, सत्याग्रह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और तिरंगा यात्रा सहित विभिन्न माध्यमों से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटे रहे।