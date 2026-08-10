Jharkhand Student Protest LIVE: विधानसभा के बाहर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, छात्र नेता बोले- अब डायरेक्ट CM से होगी बात
Jharkhand Student Protest LIVE Updates: रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर हजारों छात्रों ने विधानसभा की तरफ कूच किया। वहीं, छात्रों के प्रदर्शन के बीच JPSC के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते को CID गिरफ्तार कर लिया है।
डिजिटल डेस्क, रांची। Ranchi Student Protest LIVE News: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की नियुक्ति परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का आज 17वां दिन है।
छात्रों और सरकार के डेलीगेशन के बीच रविवार को तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। वार्ता के दौरान छात्रों की दो बड़ी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके कारण आज छात्र विधानसभा घेराव कर रहे हैं।
इस लाइव ब्लॉग में हम छात्र आंदोलन की पल-पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, तो बने रहे दैनिक जागरण के साथ...
Ranchi Student Protest LIVE News in Hindi
छात्र आंदोलन ने लिया जन आंदोलन का रूप- रविंद्र पासवान
छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा, "...सरकार हमारे विषय पर गंभीर नहीं है, सरकार की मंशा हमारे साथ नहीं है... अब ये आंदोलन छात्र आंदोलन से जन आंदोलन की ओर कूच कर चुका है। हम तमाम अभिभावकों से अपील करता हूं कि आप अपने बच्चों की लड़ाई में बाहर निकलें... लाठीचार्ज जो किया गया है, इस सरकार में नैतिकता नहीं है... हम लोगों का तो यह एक दिवसीय आंदोलन था. लेकिन यदि हजारों छात्र सड़कों पर हैं तो आपको बयान देना चाहिए... "
उन्होंने आगे कहा, "अब हम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उनके प्रतिनिधिमंडल के पास न तो तर्क है और न ही तर्क को समझने की शक्ति है।"
'लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी'
विधानसभा के बाहर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा, "हमें भगाने का काम किया जा रहा है, हमारे साथियों को मारने का काम किया जा रहा है, ये कहां का न्याय है?...ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी..."
उन्होंने आगे कहा, "हम अपनी मांगों पर कायम है। सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हम लोग आंदोलनरत रहेंगे..."
विधानसभा के बाहर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज
पुलिस ने रांची में राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे JPSC-JSSC अभ्यर्थियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया।
#WATCH | रांची, झारखंड: पुलिस ने रांची में राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे JPSC-JSSC अभ्यर्थियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। pic.twitter.com/zZEkZ4DXPD— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
'विधानसभा के नजदीक पहुंची उग्र भीड़'
रांची में जारी आंदोलन और सोमवार को छात्रों के विधानसभा कूच को लेकर SP सिटी पारस राणा ने कहा कि आज यहां विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया था... इस प्रदर्शन के ऑर्गनाइजर भी भीड़ से अनुरोध कर रहे थे कि आप शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कीजिए लेकिन तब भी पथराव किया गया। हमारे जवान भी उसमें घायल हुए हैं... उग्र भीड़ विधानसभा के नजदीक पहुंच चुकी थी। हल्का बल प्रयोग किया गया। कुछ छात्रों को मामूली चोटे आई हैं। बहुत से छात्र लौट चुके हैं। छात्र अपने आवास स्थानों पर लौट रहे हैं... हमारे द्वारा शांतिपूर्ण ढ़ंग से लोगों को निकाला जा रहा है... ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन में असफल रहे हैं... हिरासत में यहां से किसी भी प्रदर्शनकारी को नहीं लिया गया है।
विधानसभा के गेट नंबर 1 से छात्रों को हटाया जा रहा
विधानसभा परिसर में गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अब धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। यहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
विधानसभा परिसर पहुंचे मुख्य सचिव
छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य सचिव अविनाश कुमार और गृह सचिव वंदना डाडेल विधानसभा के गेट नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। वहीं, सीआईडी आईजी मनोज कौशिक और रांची एसएसपी भी मौके पर मौजूद हैं।
बारिश के बीच विधानसभा के गेट नंबर-1 पर छात्रों का प्रोटेस्ट
विधानसभा के गेट नंबर 1 पर छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा है। छात्र बारिश के बीच भी अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने असेंबली की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया और चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।
रांची में विधायकों के आवास के पास तनाव का माहौल
रांची में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच छात्रों और अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के विरोध प्रदर्शन के कारण विधायकों के आवासीय परिसरों के पास तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस लाठीचार्ज के दौरान कथित तौर पर घायल होने के बाद एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में ले जाया गया।
VIDEO | Ranchi: Tension prevailed near MLAs’ residential quarters as a large gathering of students and job aspirants protested amid heavy police presence. A man was taken away in an ambulance on a stretcher after reportedly being injured during the police lathi-charge. pic.twitter.com/LigKwofwz7— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
झारखंड विधानसभा के गेट नंबर 1 पर छात्रों का हुजूम
झारखंड विधानसभा के गेट नंबर 1 पर छात्रों का हुजूम इकट्ठा हो गया है। सैकड़ों की संख्या में छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। झारखंड विधानसभा के आसपास माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।
खेत के रास्ते झारखंड विधानसभा पहुंचे प्रदर्शकारी छात्र, गेट नंबर 1 पर माहौल तनावपूर्ण
रांची पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग लगा रखी थी। इसी वजह से छात्रों ने खेत के रास्ते जाकर विधानसभा घेर लिया। इससे पहले जब छात्र विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने सबसे पहले आगे न बढ़ने की अपील की, जिसके बावजूद छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इसके बाद पुलिस छात्रों की बड़ी समूह को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस को गोले छोड़े।
झारखंड विधानसभा गेट नंबर 1 पर जोरदार प्रदर्शन
विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास छात्र धरने पर बैठ गए हैं। इसी गेट से सीएम, मंत्री सहित विधायक विधानसभा में प्रवेश करते हैं।
सभी जिलों से पुलिस बल को रांची पहुंचने का निर्देश
प्रदर्शकारी छात्र विधानसभा परिसर के गेट नंबर 1 पर डटे हुए हैं और विरोध-प्रदर्शन जारी है। छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, सभी जिलों की पुलिस को रांची पहुंचने का निर्देश दिया गया है।
झारखंड विधानसभा के गेट नंबर 1 पर डटे छात्र, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले
छात्र विधानसभा घेराव के दौरान गेट नंबर 1 के पास डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने के बाद मौके पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई।
विधानसभा परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी
रांची में छात्र अब विधानसभा परिसर में घुस चुके हैं। छात्र सैकड़ों की संख्या में नजर आ रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी तो सड़क पर ही लेट गए हैं।
Jharkhand Protest: विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों पर चले आंसू गैस के गोले
विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद छात्र फिर इकट्ठा हो गए हैं और पुलिस का विरोध कर रहे हैं।
'छात्र आंदोलन में घुसे अराजक तत्व', छात्र नेता रवींद्र पासवान ने की कार्रवाई की मांग
छात्र प्रदर्शनकारियों के 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज और प्रदर्शनकारियों द्वारा चप्पल-बोतलें फेंके जाने पर छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "हम शांतिपूर्ण हैं। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कुछ असामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शन को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम छात्र अपनी मांग का समर्थन कर रहे हैं। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान करें, हमारे स्वयंसेवक भी उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। CCTV फुटेज और वीडियो कैमरे की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। हम सभी छात्रों से अपील करते हैं कि अगर उन्हें अपने बीच कोई असामाजिक तत्व दिखे तो वे हमारे स्वयंसेवकों से संपर्क करें। हम इस विरोध प्रदर्शन को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अंत तक ले जाएंगे। मैं राज्य सरकार से भी विनम्र अपील करता हूं कि यह एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, शाम तक भीड़ और बढ़ेगी। सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा और आज ही कोई निर्णय लेना होगा।"
बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़े छात्र, किया वाटर कैनन का सामना
परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में हज़ारों नौकरी के उम्मीदवार सोमवार को झारखंड विधानसभा की ओर मार्च करते हुए बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़े और उन्हें वॉटर कैनन का सामना करना पड़ा।
STORY | Protesting job aspirants face water cannons as they march to Jharkhand assembly— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
Thousands of job aspirants, protesting exam irregularities, faced water cannons as they marched to the Jharkhand assembly on Monday, breaching barricades one after the other.
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Ranchi Protest: JPSC के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते गिरफ्तार, CID का बड़ा एक्शन
छात्रों के विधानसभा मार्च के बीच CID ने बड़ी कार्रवाई करते हुए JPSC के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते को गिरफ्तार कर लिया है। CID ने उन्हें आवास से गिरफ्तार किया और सीआइडी थाना ले गई। शाम को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
Ranchi Protest: आखिरी बैरिकेडिंग के पास रुके छात्र, पुलिस ने कहा- लगातार हो रही बातचीत
पुलिस ने कहा कि छात्रों से बात चल रही है। वह कुछ देर के लिए रुकने को राजी हो गए हैं। पुलिस ने कहा जब प्रदर्शनकारियों ने आखिरी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, तब लाठी चार्ज किया गया।
#WATCH रांची, झारखंड: रांची के SP (ग्रामीण) गौरव गोस्वामी ने कहा, "जब उनमें से कुछ लोगों ने आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंचने की कोशिश की, जहां पहले से ही धारा 163 लागू है, तो हल्का लाठीचार्ज किया गया। लाठी का बहुत कम इस्तेमाल किया गया। हम लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं। वे अभी शांत… https://t.co/oXrC6MEaSD pic.twitter.com/5Q0nJRAJbI— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Ranchi Protest: बैरिकेडिंग पर चढ़े प्रदर्शनकारी, पुलिस के साथ झड़प
#WATCH रांची (झारखंड) में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन | छात्र प्रदर्शनकारियों का 'विधानसभा घेराव' मार्च तेज होने पर एक प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़ गया। pic.twitter.com/H84oJfENhf— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
Ranchi Protest: पुलिस ने किया लाठीचार्ज, छात्रों के हमले से एक पुलिसकर्मी घायल
पुलिस ने अंतिम बैरिकेडिंग तोड़ रहे छात्रों को रोकने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। वहीं छात्रों ने जूते-चप्पल फेंके। वहीं, पथराव में एक पुलिसकर्मी के सिर पर चोट लग गई।
छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज pic.twitter.com/l6tAEvnofM— जागरूक बिहार (@KBjagran) August 10, 2026
Ranchi Protest: योगदा कॉलेज के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी
Jharkhand Protest: अनशनकारी कुश महतो भी विधानसभा मार्च में हुए शामिल
रांची में 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे कुश महतो भी एम्बुलेंस में सवार होकर विधानसभा मार्च में शामिल होने पहुंचे।
एंबुलेंस से पहुंचे अनशनकारी छात्र pic.twitter.com/pOF4CjBA18— जागरूक बिहार (@KBjagran) August 10, 2026
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान, कहा- न्याय मिलने तक संघर्ष जारी
छात्रों के भविष्य और उनके अधिकारों की आवाज बुलंद करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर जेपीएससी- जेएसएससी महाघोटाले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया है।
झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं के हक और न्याय की इस लड़ाई में भाजपा पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।
बैरिकेडिंग के पास विधायक जयराम महतो, कहा- छात्रों की आवाज दबने नहीं दी जाएगी
विधानसभा के सामने वाले बैरिकेडिंग के पास जेएककेएम के विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि छात्रों की आवाज दबने नहीं दी जाएगी। छात्रों की आवाज को वह विधानसभा में उठाएंगे।
Jharkhand Protest: क्या यह पाकिस्तान का बॉर्डर है? सरकार की सख्ती पर बरसे देवेंद्र नाथ
'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "जब सरकार ने नुकीले बैरिकेड लगाए, तो तबीयत ठीक न होने के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या यह पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन का बॉर्डर है? ये छात्र हैं।"
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | During 'Vidhan Sabha gherao' march, student leader Devendra Nath Mahato says, "When Govt put up spiked barricading, despite not being well I could not stop myself. Is this Pakistan, Bangladesh or China border? These… pic.twitter.com/Hk06dDSoxT— ANI (@ANI) August 10, 2026
Ranchi Protest: पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, छात्रों ने किया डांस
प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, इस दौरान छात्र डांस करने लगे।
#WATCH झारखंड: रांची में JPSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन | प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, इस दौरान छात्र डांस करने लगे। pic.twitter.com/oGoB8rjGJL— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
JPSC-JSSC Protest LIVE: झारखंड विधानसभा के करीब पहुंचे छात्र, खेतों से बनाया रास्ता
प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के बहुत करीब पहुंच गए हैं। वह झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेत के रास्ते प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर जा रहे हैं।
खेतों के रास्ते विधानसभा पहुंचे प्रदर्शनकारी pic.twitter.com/TF3CXIp8SK— जागरूक बिहार (@KBjagran) August 10, 2026
Ranchi Protest LIVE: देवेंद्र नाथ महतो को कंधे पर उठा ले गए छात्र
झारखंड में विधानसभा की ओर कूच कर रहे छात्रों ने अनशनकारी देवेंद्र महतो को कंधे पर उठा लिया और मार्च में शामिल हुए।
devendra nath mahto pic.twitter.com/IIBE9FUhTb— जागरूक बिहार (@KBjagran) August 10, 2026
Ranchi Student Protest LIVE: विधानसभा मार्च में शामिल हुए देवेंद्र नाथ महतो
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | As student leader Devendra Nath Mahto joins 'Vidhan Sabha gherao' march, he says, "...Despite being on a hunger strike, I have come here. They won't be able to stop us. I reached here in an ambulance and I am going… pic.twitter.com/KAfNxcsZPH— ANI (@ANI) August 10, 2026
क्या हम आतंकवादी हैं? विधानसभा मार्च में शामिल छात्र ने पुलिस की सख्ती पर उठाए सवाल
विधानसभा घेराव मार्च में शामिल एक युवा का कहना है कि रांची पहुंचने से पहले छात्रों को कई बार रोका गया। सख़्त चेकिंग हो रही थी और बसों को रोका गया। यहां तक कि बाइकों की भी सख़्ती से जाँच की जा रही थी, ताकि छात्र यहां न पहुंच सकें। जब तक CBI जाँच के आदेश नहीं दिए जाते, हम यहां से नहीं हटेंगे।
एक और युवा कहता है, "हमारी गाड़ी का नंबर नोट किया गया। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम इस राज्य के नहीं हैं? हम कौन हैं? राज्य सरकार हमसे दूरी बना रही है। हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा।
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: A youth participating in Vidhan Sabha gherao march, says, "Before arriving in Ranchi, students were stopped several times. A strict checking was being done and buses were stopped. Even bikes were being checked strictly so that students could no reach… pic.twitter.com/gz4zEt8MKU— ANI (@ANI) August 10, 2026
JPSC-JSSC Student Protest LIVE: पुलिस की बैरिकेडिंग तक पहुंचे छात्र, करेंगे विधानसभा का घेराव
छात्र प्रदर्शनकारी अपने 'विधानसभा घेराव' मार्च के रास्ते पर पुलिस की बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। यह मार्च JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित किया गया है।
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Student protesters reach a Police barricading on the route of their 'Vidhan Sabha Gherao' march. The march has been called as part of their protest against JPSC-JSSC alleged irregularities. pic.twitter.com/EDBeBipGFS— ANI (@ANI) August 10, 2026
Jharkhand Student Protest LIVE: छात्रों ने 3 बैरिकेडिंग को लांघा, विधानसभा की ओर किया कूच
रांची में 3 बैरिकेडिंग को लांघ छात्र आगे बढ़ चुके हैं। वह विधानसभा का घेराव करने वाले हैं।
तीन बैरिकेडिंग लांघ गए छात्र pic.twitter.com/POBkmdOII5— जागरूक बिहार (@KBjagran) August 10, 2026
'यह सरकार की विफलता', विधायक जयराम महतो का सरकार पर हमला
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि यह सरकार की विफलता है। उन्हें परीक्षा रद करने की मांग मान लेनी चाहिए थी। सरकार ने कई मांगें मानी हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद, लेकिन सबसे अहम मांग JSSC-CGL परीक्षा रद करने को लेकर है। इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ियां हुई हैं। अभय तिवारी ने माना है कि उन्होंने लगभग 400 उम्मीदवारों का चयन करवाया।
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Amid student protest in Ranchi, Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha (JLKM) MLA Jairam Kumar Mahato says, "This is a failure of the Govt. They should have accepted the demand (of cancellation of exams)...Govt indeed accepted several demands, I thank… pic.twitter.com/QzAaaFfVAx— ANI (@ANI) August 10, 2026
पुलिस बैरिकेडिंग को लांघ कर झारखंड विधानसभा के आगे बड़े छात्र
रांची के जगरनाथपुर सेक्टर 2 के पास पुलिस बैरिकेडिंग को लांघ कर छात्र झारखंड विधानसभा के आगे बढ़े।
छात्राओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ा pic.twitter.com/E2y8xjHVmE— जागरूक बिहार (@KBjagran) August 10, 2026
JPSC-JSSC Student Protest LIVE: बीजेपी विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया
सीएम आवास के पास धरने पर बैठे बीजेपी विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस pic.twitter.com/gvfqabLDxp— जागरूक बिहार (@KBjagran) August 10, 2026
अनशनकारी देवेंद्र महतो एंबुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना
छात्र नेता देवेंद्र महतो 8 दिन के अनशन के बाद आज एंबुलेंस से विधानसभा घेराव के लिए निकले हैं।
देवेंद्र नाथ महतो एंबुलेंस से रवाना pic.twitter.com/jHlRDM9LbR— जागरूक बिहार (@KBjagran) August 10, 2026
Jharkhand Student Protest LIVE: छात्रों की विधानसभा की ओर कूच, हाथ में ताकतवर पोस्टर
JPSC-JSSC Student Protest LIVE: विधानसभा मार्च के लिए निकले हजारों छात्र
विधानसभा परिसर में लेट गए आजसू विधायक निर्मल महतो
Ranchi Student Protest LIVE: विधानसभा घेराव के लिए हजारों छात्र तैयार
Ranchi Student Protest LIVE: विधानसभा जाने वाले मुख्य सडक को प्रशासन ने किया सील
विधानसभा जाने वाले मुख्य सडक को प्रशासन ने किया सील। बैरिकेट के साथ गाडी से सडक किया गया जाम।
छात्रों के समर्थन में बीजेपी का प्रदर्शन, CM आवास की रोड पर धरने पर बैठे नेता
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत सभी भाजपा विधायक मुख्यमंत्री आवास जाने वाली सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। भाजपा नेता जेपीएससी नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच की छात्रों की मांग का समर्थन कर रहे है।
JPSC-JSSC Student Protest LIVE: आज का दिन इस संघर्ष में निर्णायक: देवेंद्रनाथ महतो
भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर विरोध कर रहे छात्र विधानसभा तक मार्च करेंगे। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र प्रदर्शनकारी देवेंद्र नाथ महतो का कहना है, "आज हमारे लिए क्रांति और बदलाव का दिन है। जो छात्र पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उनके लिए आज का दिन इस संघर्ष में निर्णायक है।"
VIDEO | Ranchi, Jharkhand: Students protesting over recruitment exams issues to hold a march towards the Vidhan Sabha. Student protester Devendra Nath Mahato, who is on hunger strike, says, "Today is a day of revolution and change for us. For those who have been on hunger strike… pic.twitter.com/Xv11ihYp2N— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
Jharkhand Student Protest LIVE: अनशनकारियों का हेल्थ चेकअप करने पहुंची डॉक्टरों की टीम
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल कर रहे JPSC-JSSC उम्मीदवारों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम पहुंची।
Ranchi Student Protest LIVE: हम लाठी खाने को तैयार, छात्रों ने कहा- बलिदान बेकार नहीं जाएगा
विधानसभा घेराव के लिए जुटे छात्रों का कहना है कि वह विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। छात्र बहुत दूर-दूर से आ रहे हैं। जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती, वह रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार की तैयारियों से कोई डर नहीं है। भूख हड़ताल पर बैठे सभी छात्रों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा।
Ranchi, Jharkhand: A student protester says, "We are heading towards the Vidhan Sabha, and our peaceful protest is going to begin from 10 o’clock. Students are coming from very far-off places. Until the government accepts our demands, we are not going to stop. We are not afraid… pic.twitter.com/yLBRf8ffH0— IANS (@ians_india) August 10, 2026
Jharkhand Student Protest LIVE: छात्रों का विधानसभा मार्च, रांची में भारी फोर्स तैनात
राज्य विधानसभा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि छात्र प्रदर्शनकारी राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर 'विधानसभा मार्च' करने वाले हैं।
VIDEO | Ranchi, Jharkhand: Security beefed up at the state Assembly as student protesters are set to hold a 'Vidhan Sabha march' over alleged irregularities in recruitment exams in the state.— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/DlfVbHt4Yj
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने लगे छात्र, 10 बजे होगा घेराव
रांची में विधानसभा मार्च के लिए छात्र और एस्पिरेंट्स जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने लगे हैं। 10 बजे सब मिलकर विधानसभा के घेराव लिए निकलेंगे।
#WATCH रांची, झारखंड: JPSC-JSCC उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन | प्रदर्शनकारी छात्रों ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया है, जिसके चलते छात्र और एस्पिरेंट्स जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने लगे हैं। pic.twitter.com/LYbdoMdw2u— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 10, 2026
छावनी में तब्दील हुआ रांची, सुबह सात बजे से पुलिस की तैनाती
छात्र आंदोलन और विधानसभा घेराव के आह्वान के बाद सोमवार को विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा का ऐसा घेरा खड़ा कर दिया गया है कि प्रदर्शनकारियों के लिए विधानसभा तक पहुंचना आसान नहीं होगा। विधानसभा पहुंचने से पहले छात्रों को छह जगहों पर लगाए गए बैरिकेड का सामना करना पड़ेगा। सभी प्रमुख बैरिकेड पर कंटीले तार लगाए गए हैं। सुबह सात बजे से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई।