छात्रों ने दिया संयम का परिचय, DC-SSP ने कहा- रांची में आंदोलन के दौरान पत्थरबाजी असामाजिक तत्वों की करतूत
Ranchi Protest: रांची में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों के प्रदर्शन में हुई पत्थरबाजी के लिए डीसी और एसएसपी ने असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। ...और पढ़ें
HighLights
डीसी-एसएसपी ने पत्थरबाजी के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया।
पुलिस ने विधानसभा मार्ग खाली कराने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया।
असामाजिक तत्वों की पहचान वीडियो और ड्रोन से की जा रही है।
जागरण संवाददाता, रांची। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने आंदोलनरत छात्रों के संयम की तारीफ करते हुए कहा कि छात्रों ने पूरे आंदोलन में संयम व शांति का परिचय दिया लेकिन सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके कारण पुलिस को न्यूनतम बल प्रयोग करना पड़ा।
वे देर रात डीसी आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनके साथ एसएसपी राकेश रंजन भी थे। डीसी ने कहा कि विधानसभा मार्ग पर आठ बैरिकेडिंग लगाई गई थी। मार्च शांतिपूर्वक चल रहा था लेकिन छात्रों के बीच कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे।
जिन्होंने माहौल को खराब किया। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। इनकी पहचान की जा रही है। वीडियो व ड्रोन के माध्यम से हम ऐसे तत्व की शिनाख्त कर रहे हैं। डीसी ने पुलिस बल प्रयोग को लेकर दलील दी कि शाम के समय विधानसभा सत्र समाप्त हो गया, वहां कर्मचारी-पदाधिकारी और विधायक उसी रास्ते से जाना था।
इसको लेकर बार-बार छात्रों से रास्ता छोड़ने का अनुरोध किया गया, लेकिन वे हटने को तैयार नहीं थे। रास्ता को खाली कराने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया। हालांकि छात्रों का आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था।
पहले वे बापू वाटिका मोरहाबादी में धरना दे रहे थे। उनसे कहा गया कि आदिवासी महोत्सव यहां होने वाला है और अपना स्थान बदल दें और वे जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन चला रहे थे। जागरण ने जब पूछा कि क्या जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों को देर रात जबरदस्ती हटाया जाएग।
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डीसी ने कहा, ऐसा नहीं है। इस तरह की अफवाह फैलाकर लोग छात्रों को उकसाने में लगे हैं। हम छात्रों को भेजने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, जो छात्र दूसरे जिलों से आए हैं, उनके लिए वाहन की व्यवस्था की गई है।
वहीं, एसएसपी ने घायलों के बाबत कहा कि पुलिस बल के 14 जवान घायल हुए हैं। एक को गंभीर चोट आई है। छात्रों की ओर से कितने लोग घायल हुए हैं, अभी तक इसकी सूचना नहीं आई है।
देर रात प्रेसवार्ता में दोनों अधिकारियों ने सफाई दी कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितना कम से कम हो, बल प्रयोग किया गया। मंगलवार को बंदी के सवाल पर कहा कि स्कूलों को बता दिया गया। वे क्या निर्णय लेते हैं, उन पर निर्भर है। बंदी को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए।
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