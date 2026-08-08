JPSC Protest: रांची छात्र आंदोलन की होगी कड़ी निगरानी, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगे CCTV कैमरे

जयंती कच्छप, रांची। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच अब कैमरे की नजर भी पहुंच गई है। आंदोलन स्थल पर आने-जाने वाले लोगों और वहां की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से स्टेडियम के मुख्य गेट और पार्किंग एरिया में सीसीटीवी (क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन) कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरे लगाने का काम शुक्रवार को भी जारी रहा।

स्टेडियम में पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं जुटे हुए हैं। रांची के अलावा हजारीबाग, रामगढ़, गढ़वा समेत राज्य के अलग-अलग जिलों से अभ्यर्थी आंदोलन में शामिल होने पहुंचे हैं। ऐसे में स्टेडियम के प्रवेश और निकास वाले स्थानों पर निगरानी व्यवस्था बढ़ाई जा रही है।

गेट से लेकर पार्किंग तक कैमरे की नजर स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र को भी निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है। इससे आंदोलन में आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। तस्वीर में भी कैमरा लगाने के लिए पोल पर काम करते कर्मी दिखाई दे रहे हैं।

प्रशासन की इस व्यवस्था से अब आंदोलन स्थल के बाहर होने वाली गतिविधियां भी कैमरे में कैद होंगी। कौन आया, किस समय आया और किस दिशा से आवाजाही हुई इन सबकी निगरानी कैमरों के जरिये संभव होगी। भीड़ बढ़ने के साथ निगरानी भी बढ़ी छात्र आंदोलन के दिनों-दिन तेज होने और धरना स्थल पर भीड़ बढ़ने के बीच प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्य गेट और पार्किंग एरिया पर सीसीटीवी लगाने से किसी भी अप्रिय स्थिति में घटनाक्रम की तस्वीरों की मदद से पड़ताल की जा सकेगी।

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