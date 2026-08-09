रांची छात्र आंदोलन: सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू, मांगें पूरी होने की उम्मीद

डिजिटल डेस्क, रांची। JPSC-JSSC में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है। इसके लिए छात्रों का डेलीगेशन रांची के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा है। जहां चार मंत्रियों के दल के साथ उनकी बातचीत हो रही है। स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है।

JPSC-JSSC न्याय मंच प्रतिनिधिमंडल 1. चंदन कुमार छात्र नेता सह शोधार्थी

2 . दीनबंधु मंडल

3. इकबाल हुसैन

4. रवि शंकर

5. प्रेम कुमार

6. रामा अवतार महतो छात्र आंदोलन का 16वां दिन छात्रों का आंदोलन का आज 16वां दिन है। कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि JPSC-JSSC की परीक्षा रद की जाए और जिन भी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, उनकी CBI जांच कराई जाए।