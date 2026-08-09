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    रांची छात्र आंदोलन: सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू, मांगें पूरी होने की उम्मीद

    By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 01:16 PM (IST)

    JPSC-JSSC में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार और अभ्यर्थियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में शुरू हो गई है। ...और पढ़ें

    गेस्ट हाउस पहुंचे अधिकारी। फाइल फोटो

    गेस्ट हाउस पहुंचे अधिकारी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. JPSC-JSSC गड़बड़ी पर छात्रों का 16वें दिन आंदोलन जारी।

    2. सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का तीसरा दौर शुरू।

    3. मांगें न मानने पर 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी।

    डिजिटल डेस्क, रांची। JPSC-JSSC में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच तीसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई है। इसके लिए छात्रों का डेलीगेशन रांची के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा है। जहां चार मंत्रियों के दल के साथ उनकी बातचीत हो रही है। स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है।

    JPSC-JSSC न्याय मंच प्रतिनिधिमंडल

    1. चंदन कुमार छात्र नेता सह शोधार्थी
    2 . दीनबंधु मंडल
    3. इकबाल हुसैन
    4. रवि शंकर
    5. प्रेम कुमार
    6. रामा अवतार महतो

    छात्र आंदोलन का 16वां दिन

    छात्रों का आंदोलन का आज 16वां दिन है। कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि JPSC-JSSC की परीक्षा रद की जाए और जिन भी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, उनकी CBI जांच कराई जाए।

    इसको लेकर सरकार की छात्रों के साथ 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा अलग-अलग छात्र संगठनों ने भी सरकार को अपनी मांगें सौंपी हैं। सबके साथ बातचीत के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इसीलिए आज तीसरे दौर की बातचीत की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार छात्रों की बात मान लेगी।

    वहीं, छात्रों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आज उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो वह 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। उनके इस प्रदर्शन का तमाम छात्रों और विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल है।

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