रांची में स्कूल से लौट रही छात्रा को जबरन स्कूटी में बैठाने की कोशिश की; विरोध करने पर चाबी से किया वार

जागरण संवाददाता, रांची। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही 18 वर्षीय छात्रा को रास्ते में रोककर जबरन स्कूटी पर बैठाने का प्रयास करने और विरोध करने पर सिर पर चाभी से वार करने का मामला सामने आया है। छात्रा बड़ाईक के आवेदन पर अरगोड़ा थाना में लकी कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

शिकायत के अनुसार, छात्रा सेंट एलोयसियस-2 विद्यालय में कक्षा 11वीं की छात्रा है। आरोप है कि कक्षा नौ में पढ़ाई के समय से ही न्यू पिपर टोली सराई नगर निवासी लकी कुमार स्कूल आने-जाने के दौरान उसे परेशान और छेड़छाड़ करता था। लोकलाज के कारण उसने यह बात अपने माता-पिता को नहीं बताई।

11 अगस्त को दोपहर करीब एक से 1.30 बजे के बीच छात्रा स्कूल से लौट रही थी। टुगरी टोली के पास लकी कुमार स्कूटी से पीछे से आया और रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि उसने छात्रा को जबरन स्कूटी पर बैठाने का प्रयास किया।

विरोध करने पर स्कूटी की चाभी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे सिर से खून निकलने लगा। छात्रा किसी तरह घर पहुंची। आवेदन में आरोप है कि आरोपित रास्ते में उसे जान से मारने की धमकी भी देता था।