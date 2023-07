Ranchi: अपराधियों के हौंसले बुलंद, दिनदहाड़े युवक को मारी गोली; हालत गंभीर

Ranchi Firing रांची में अरगोड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह अपराधियों ने युवक रंजीत गुप्ता को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने रंजीत को आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। रंजीत गुप्ता एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है। 2 दिन पहले सुखदेव नगर इलाके में अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

अपराधियों के हौंसले बुलंद, दिनदहाड़े युवक को मारी गोली; हालत गंभीर

जागरण संवाददाता रांची। झारखंड के रांची में अरगोड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह अपराधियों ने युवक रंजीत गुप्ता को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने रंजीत को आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। रंजीत गुप्ता एक ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस पुलिस का कहना है कि रंजीत के होश में आने के बाद उसका बयान लिया जाएगा। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है। रंजीत अपने घर से निकलकर कार्यालय जा रहा था, तभी अपराधियों ने रंजीत को रोका और उसे गोली मार दी। 2 दिन पहले भी हो चुकी है वारदात शहर में लगातार गोलीबारी की घटना हो रही है। 2 दिन पहले सुखदेव नगर इलाके में अकाउंटेंट संजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में अपराधियों का सुराग लगा पाती इससे पहले अपराधियों ने दूसरी घटना को अंजाम दे दिया। एसएसपी ने सुखदेव नगर और अरगोड़ा थानेदार को आदेश दिया है कि दोनों मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर दोनों थानेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

