रांची में अब तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी! कैमरे से कटेगा चालान... पहली गलती पर 1000 रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस की सख्त नजर रहेगी। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाना अब वाहन चालकों की जेब पर भारी पड़ सकता है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर स्पीड वायलेशन डिटेक्टर (एसवीडी ) कैमरे लगाए हैं।

इन कैमरों की मदद से 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित गति सीमा पार करते ही वाहन का चालान कट सकता है। पुलिस ने इस संबंध में जागरूकता के लिए पोस्टर भी जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार एसवीडी कैमरा सड़क से गुजरने वाले वाहनों की गति रिकार्ड करेगा। निर्धारित सीमा से अधिक गति पाए जाने पर कैमरा वाहन की नंबर प्लेट की पहचान कर आनलाइन चालान जारी करेगा। चालान की जानकारी वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों की पहचान करना आसान होगा और कार्रवाई के लिए वाहन को मौके पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पहली बार नियम तोड़ने पर एक हजार रुपये जुर्माना निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने पर पहली बार एक हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। पुलिस वाहन के खिलाफ हुए चालान का रिकार्ड भी रखेगी। तीन से अधिक चालान होने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस वाहन को जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। चालान का भुगतान नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस या जिला परिवहन विभाग की ओर से वाहन को ट्रैक कर कार्रवाई की जा सकती है।

इन प्रमुख स्थानों पर रहेगी कैमरों की नजर रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से जिन प्रमुख मार्गों और स्थानों पर एसवीडी कैमरों के माध्यम से वाहनों की रफ्तार पर नजर रखी जा रही है, उनमें खरसीदाग, शहीद मैदान धुर्वा, रामपुर रिंग रोड से रांची सिटी रोड, तिलता रिंग रोड से रांची सिटी रोड, पिस्कामोड़ से रवि स्टील चौक, हिनू एयरपोर्ट रोड, सैटेलाइट कालोनी से डिबडीह ब्रिज, कांके रिंग रोड से बिरसा युनिवर्सिटी,रांची कालेज प्ले ग्राउंड से स्टेट गेस्ट हाउस और मेसरा रेलवे ओवरब्रिज से डीपीएस ग्रेटर रांची मार्ग शामिल हैं।

हादसे रोकने के लिए हाई स्पीड पर सख्ती ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि एसवीडी कैमरे लगाने का उद्देश्य वाहन चालकों की जेब पर बोझ डालना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तेज रफ्तार के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में यह व्यवस्था मददगार होगी। निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने से चालक के साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।

पिछले कई माह से विशेष अभियान चला रही पुलिस रांची पुलिस यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से विशेष अभियान चला रही है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार चालान काटे जा रहे हैं और हर माह लाखों रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है।