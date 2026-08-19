14.51 लाख रुपये देकर भी नहीं मिली दुकान, रांची में खरीदार के साथ धोखाधड़ी; लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में दुकान खरीदने के नाम पर 14.51 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में बरियातू निवासी विजय कुमार दास ने पार्क सर्वमंगला प्रोजेक्ट लिमिटेड के निदेशक नरेंद्र भुटाला, प्रत्यक्ष भुटाला समेत अन्य के खिलाफ लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

विजय कुमार दास ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी सरिता कुमारी के साथ लालपुर स्थित मॉल डेकोर प्रोजेक्ट में जी-05 और जी-06 नंबर की दो दुकानें खरीदने के लिए आरोपियों के साथ समझौता किया था। दोनों दुकानों की कीमत 14.04 लाख रुपये तय की गई थी। आरोप है कि वर्ष 2007 में दोनों दुकानों के लिए सरिता कुमारी के पक्ष में एकरारनामा किया गया था।

आवेदन के अनुसार, वर्ष 2016 तक विजय कुमार दास ने टैक्स समेत कुल 14.51 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था, जिसकी रसीद भी उन्हें दी गई। इसके बावजूद आरोपियों ने जमीन मालिक के साथ मुकदमा चलने का हवाला देते हुए दुकानों की रजिस्ट्री टालते रहे।

विजय कुमार दास के अनुसार, वर्ष 2026 में जब उन्होंने उक्त स्थान पर वी-2 कंपनी का शोरूम और एक अन्य दुकान संचालित देखी, तो उन्होंने मामले की जानकारी जुटाई। जांच-पड़ताल में उन्हें पता चला कि जी-05 नंबर दुकान की रजिस्ट्री 22 अप्रैल 2017 को नरेंद्र भुटाला की पत्नी वर्षा एन. भुटाला के नाम, जबकि जी-06 नंबर दुकान की रजिस्ट्री 23 जनवरी 2017 को तरुण जुलका के नाम कर दी गई थी।