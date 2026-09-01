रांची में 18 कोचिंग संस्थानों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, 70 संस्थान रडार पर; लाइब्रेरी भी होंगे सील
रांची नगर निगम ने बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के चल रहे 18 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी पर कार्रवाई शुरू कर ...और पढ़ें
HighLights
रांची निगम ने 70 संस्थानों की जांच की।
18 कोचिंग संस्थान बिना वैध लाइसेंस पाए गए।
नोटिस के बाद अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी में बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित कोचिंग संस्थानों पर रांची नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की विशेष जांच में 70 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई।
इनमें 18 संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए। निगम की ओर से पहले इन संस्थानों को तीन दिन के भीतर लाइसेंस लेने का नोटिस दिया गया था। निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी अनुपालन नहीं करने पर अब इन संस्थानों के खिलाफ सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
निगम के अनुसार, यह जांच अभियान शहर के विभिन्न वार्डों में संचालित कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की वैधानिक स्थिति की जांच के लिए चलाया जा रहा है। जांच के दौरान 18 संस्थानों में म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला।
निगम ने संबंधित संस्थानों को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि लाइसेंस के बिना व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना नियमों का उल्लंघन है। जांच के बाद निगम ने सभी संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किया था। इसमें तीन दिनों के भीतर म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर नियमानुसार संस्थान संचालित करने का निर्देश दिया गया था।
निगम अधिकारियों के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बावजूद संबंधित संस्थानों की ओर से आवश्यक अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद निगम ने अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।
इन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग प्रक्रिया शुरू
जिन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उनमें एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और डीक्यूब क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।