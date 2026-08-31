रांची में तेज रफ्तार का कहर! स्कॉर्पियो ने टेंपो को मारी जोरदार टक्कर; दो की हालत नाजुक  

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के कांके थाना क्षेत्र के नगड़ी में रिम्स-2 के निर्माणाधीन क्षेत्र के समीप सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे तेज रफ्तार स्कार्पियो और टेंपो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टेंपो सवार दो लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। स्कॉर्पियो रांची से पतरातू की ओर से जा रही थी।

इसी दौरान चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और स्कॉर्पियो डिवाइडर को तोड़ते हुए विपरीत दिशा में जा पहुंची। इसके बाद सामने से आ रहे टेंपो (नंबर जेएच-01-बीएन-4762) में स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।