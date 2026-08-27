ट्रेन में छूटा 75 हजार का बैग RPF ने वापस लौटाया, रांची से 48 कैन बीयर बिहार ले जा रहे दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रांची। रेलवे सुरक्षा बल आउट पोस्ट गोबिंदपुर ने आपरेशन अमानत के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन संख्या 18175 मेमू में छूटे महिला यात्री के काले लैपटाप बैग को सुरक्षित बरामद कर लिया।

बैग पोकला स्टेशन पर आरपीएफ कर्मियों के सहयोग से बरामद किया गया। बैग में 63 हजार रुपये नकद समेत अन्य सामान था। सभी सामान का कुल मूल्य लगभग 75 हजार रुपये बताया गया है। महिला यात्री का बैग ट्रेन में छूट जाने की जानकारी मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल आउट पोस्ट गोबिंदपुर ने त्वरित कार्रवाई की।

आरपीएफ कर्मियों के सहयोग से पोकला स्टेशन पर बैग को सुरक्षित बरामद किया गया। इसके बाद बैग की पहचान और आवश्यक सत्यापन किया गया। सत्यापन में बैग में रखी नकद राशि और अन्य सामान सही पाए गए। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लगभग 75 हजार रुपये मूल्य के सामान को महिला यात्री को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया गया।

रांची स्टेशन पर 48 कैन बीयर के साथ दो गिरफ्तार मादक पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान दो युवकों को 48 कैन बीयर के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के पास से कुल 24 लीटर बीयर बरामद की गई।

आरपीएफ पोस्ट रांची और फ्लाइंग टीम रांची की ओर से रांची रेलवे स्टेशन पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में दो युवकों को पकड़ा गया। उनकी पहचान गुलशन कुमार (26) और नवीन कुमार (21) के रूप में हुई।

तलाशी लेने पर दोनों के पास से 24-24 कैन बीयर बरामद हुई। दोनों के पास शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे रांची से बीयर खरीदकर बिहार ले जा रहे थे, जहां उसे अधिक कीमत पर बेचने की योजना थी।